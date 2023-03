Chayo Mohedano, sobre su prima, Rocío Carrasco: "Me demostró que no valgo nada en su vida y que no me quiere en ella"

Rosario Mohedano está de promoción musical, pues hace semanas lanzó su última canción, De qué vas, un tema que cuenta con Gloria Camila y Amor Romeira en el videoclip y que parece una declaración de intenciones a muchas personas. Sin embargo, y aunque tiene muchas cosas que decirle, no es un mensaje que le mandaría su prima, Rocío Carrasco.

La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano, en una entrevista con ¡Hola!, recuerda la etapa televisiva en la que era muy atacada, y tuvo enfrentamientos judiciales que ha ganado. De hecho, señala a Sálvame y a su productora, La Fábrica de la Tele, como causantes de su ausencia mediática.

"Cada vez que me atacaban, mi madre se encendía como una leona. Yo he llegado a la conclusión de que les venía bien. Me atacaban a degüello para que mi madre saltase", rememora sobre esa época en la que Rosa Benito era colaboradora. Tiempo después, en concreto, a finales de 2020, su prima Rocío Carrasco comienza a colaborar con ellos para su docuserie.

"Yo también (pensaba que tenía buena relación con ella), porque siempre la he considerado como una hermana y a mí, personalmente, nunca me ha hablado mal de mi familia", defiende. "Nada de lo que ha compartido en la docuserie me lo ha dicho a mí. Por eso me sorprendió muchísimo qué contó y cómo lo contó".

"Me he dado cuenta de que no la conozco. Después de todos estos años…", asegura. "Cuando ella decide hacer la docuserie, a mí no me lo cuenta (...) Entonces, ¿yo qué le digo a ella? Que lo tenía que haber hecho antes. Y sobre todo, que qué bien que lo haga".

Pero entonces, Chayo Mohedano sostiene que "ella no cuenta las cosas tal y como pasaron" y se lo hace ver, porque aún mantenía contacto con ella: "Pero cuando yo veo que, de repente, me nombra y me nombra mintiendo, yo se lo digo".

"Cuando le preguntan si alguien de la familia le ha llamado y se ha preocupado y ella contesta 'no, ni me ha llamado nadie ni lo espero', yo alucino porque yo la he llamado todas y cada una de las veces que terminaba un capítulo", declara. "Cuando escucho eso, digo: 'se acabó. Paro. Me está demostrando que no valgo nada en su vida y que no me quiere en ella'".

Por ello, tras la segunda temporada, rechazó el proyecto que tenía con ella en Chipiona. "Yo no sabía lo que ibas a contar, pero tú sí. ¿Cómo me invitas a ser la exaltadora de tu madre? ¿En qué situación me dejas? Lo siento, pero no puedo hacer la Exaltación de tu madre, aunque me encantaría. Y me contestó: 'Vale, no te preocupes'. Ese es el último mensaje que yo recibo de mi prima, aunque yo sí que le he mandado un porrón más", asegura.

"Por eso sé que ella no nos quiere en su vida, que a quien quiere los tiene al lado", añade y, después, reflexiona sobre el título de su canción: "A mi prima Rocío no le diría 'de qué vas'. Yo le diría '¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué legado estás dejando? ¿Eso es lo que quieres dejar el resto de tu vida? Pues tú verás, pero no te lo aconsejo'".