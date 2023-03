Lucía Etxebarría le cuenta a Risto Mejide las drogas que ha probado y sus adicciones: "El alcohol y las relaciones amorosas tóxicas"

Este martes, Cuatro emitió una nueva entrega de Viajando con Chester, donde Risto Mejide entrevistó a Lucía Etxebarría, escritora y colaboradora de televisión, que habló, entre otras cosas, de sus problemas con el alcohol, una de sus adicciones, según contó.

"Cada uno tiene una droga de elección, para mí era el alcohol y las relaciones amorosas tóxicas", confesaba ante el publicista.

Después, la escritora dio más detalles: "Es levantarte de la cama con alguien al lado y no saber... No es la cantidad, sino los líos en los que te puedes meter. A lo mejor llevaba 15 días sin beber, pero ese día lo escogí. Bebía, me desinhibía en exceso...", relató.

"Hay personas que, cuándo hemos sido jóvenes y hemos sufrido abusos, aprendes que te transmiten que tu vales en tanto puedas dar eso", continuó.

Y puso un ejemplo de un incidente tras consumir una droga específica. "Soy epiléptica y, viniendo de un Festival de San Sebastián probé la cocaína. Al llegar a casa tuve un ataque brutal. A esos niveles no he vuelto pero sé que tengo que tener cuidado porque en momentos de estrés...".

"He estado absolutamente cancelada, sometida a una campaña de desprestigio", develó también. Una circunstancias que, dijo, se debía a lo siguiente: "No me he metido rayas con quien convenía. O, en su día, cuando éramos jóvenes, no me estuve con quién tenía", señaló, para después desvelar que sufrió acoso: "Hay cosas que no puedo contar. Era una cosa admitida. Alguien me invitó a cenar y el resto te lo puedes imaginar", le dijo a Risto.