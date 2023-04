"China es la civilización más antigua de la Tierra, pero su historia es aún muy poco conocida en Occidente". Con estas palabras comienza su nuevo libro el reconocido historiador británico Michael Wood (Manchester, 1948). Historia de China, editado por Ático de los libros, aborda la titánica tarea de contar la milenaria memoria del país asiático, desde los años previos a las primeras dinastías hasta la pugna actual por la hegemonía mundial.

Wood es periodista, presentador y productor de más de cincuenta documentales de televisión. Su serie sobre la historia de China, emitida en la BBC, es reconocida tanto en el país oriental como en Occidente, lo que le ha consolidado como uno de los divulgadores de la historia china de mayor prestigio. En esta entrevista con 20minutos reflexiona sobre la política y sociedad china, además de sus grandes figuras, como el actual presidente, Xi Jinping, que este viernes recibe en Pekín al presidente español Pedro Sánchez. En el encuentro bilateral se tratarán las relaciones entre ambos países y el reciente plan de paz para la guerra en Ucrania.

¿Por qué cree que se desconoce tanto sobre China desde Occidente?En la historia occidental siempre hemos mirado a Grecia y Roma; al judeocristianismo como nuestros ancestros. Hace 400 años China no desempeñaba ni un rol en nuestro imaginario. Antes del siglo XVII los contactos eran escasos: embajadas, misiones cristianas, Marco Polo... Pero los contactos más serios se inician a partir de ese siglo. Toda la intelectualidad europea, los filósofos, los viajeros se empiezan a referir entonces con cierto detalle a los contenidos de la civilización china. Se traducen textos de grandes clásicos chinos como Confucio. Ese es un punto muy interesante de la historia, porque Occidente reconoce en China una gran civilización. El gobierno que ejercían los mandarines cuadra bastante bien con un gobierno ejercido por filósofos, en cierto modo superior al que se ostentaba por entonces en Occidente. Esta era la visión hasta el siglo XIX. Desde ese momento, se comienza a ver a China como una civilización enfermiza y arcaica que se había quedado detrás de Occidente.

¿Nos acercaremos en algún momento a ese mundo que vemos todavía tan lejano?Esa es mi esperanza con este libro. Cuento historias de gente para transmitir la emoción que se puede sentir al leer una novela. Me interesa contar las historias individuales que iluminan toda la historia china en general. Darle una escala humana, porque normalmente no ponemos rostro a China, la vemos como una masa de 1.400 millones de habitantes, pero realmente son personas individuales, pacientes, muy trabajadoras y divertidas.

Michael Wood en la Gran Vía madrileña tras su entrevista con 20minutos. José González

Aunque desde los años 80 China ha mejorados en marcadores económicos y de pobreza, afirma en el libro que "el Estado de derecho es más un sueño que una realidad". ¿Qué le falta para conseguirlo? Si es que ese fuera el objetivo de China...Con la gran revolución china en 1979, cuando Deng Xiaoping instaura su reforma de apertura que da la espalda al comunismo, se experimentó un cambio brutal. Deng dijo que uno de sus objetivos fundamentales era construir un sistema legal operativo que no existía durante la época de Mao. El proceso comenzó bien en derechos de las mujeres, derechos de los trabajadores… aunque en los años 2000 se frenó bastante. Desde luego a la gente corriente en China le preocupa la falta de independencia del sistema judicial, sobre todo por lo que tiene que ver con la corrupción del Partido Comunista. No existe un sistema legal separado del Partido. En 2008, con ocasión de las Olimpiadas, una serie de intelectuales chinos, de los que muchos no eran disidentes, escribieron una carta donde pedían la construido de un sistema independiente y plural. Esto no creo que sea posible mientras esté el Partido Comunista Chino en el poder y la generación de Xi Jinping. La actividad número uno del Partido es mantener ese poder. En el fondo el sistema legal es un proceso y al final acabará instaurándose en cierto modo, por lo menos se tenderá hacia ello.

¿Están avanzando en esa dirección?La última década ha sido tremenda. Desde los noventa hasta la época de las Olimpiadas había bastante optimismo con lo que se podía acabar desarrollando a nivel político. Pero en los últimos años la situación se ha vuelto relativamente cruda. Todas estas medidas del Gobierno de inteligencia artificial de reconocimiento se han impuesto con mucha severidad sobre la población. Siempre es difícil predecir el futuro.

¿Quién diría que es la gran figura en la construcción de la China actual?Cuando hace unos años hice los documentales para la BBC , pregunté a expertos americanos en China sobre quién pensaban que era la gran figura de esta última época de la historia de China. Uno de ellos había participado incluso en las negociaciones con Jimmy Carter. Me decían que aunque Mao es verdad que revolucionó China, también es responsable de grandes catástrofes y que Deng Xiaoping no solo era el más importante de la historia reciente de China, sino seguramente de la historia del mundo moderno. El ascenso de China es tal vez el acontecimiento más importante del mundo actual.

Cuenta en el libro que en la Escuela del Partido Comunista en Pekín hay tres estatuas: una de Mao, otra de Deng Xiaoping y una tercera que solo tiene el pedestal a la espera de esa próxima gran figura. ¿Veremos algún día la estatua de Xi Jinping ocupando ese lugar?En el futuro podrían pasar varias cosas con la figura de Xi. Es posible que se le vea como un grandísimo personaje porque acabe conquistando Taiwán o superando a Estados Unidos como potencia, estableciendo la supremacía de China. Esto puede ser la narrativa de la historia que se cuenta en los libros escolares dentro de 200 años. También es posible que coexista con otra narrativa que ponga el énfasis en que fue uno de los principales actores en frenar la modernización del sistema político chino y que no fue capaz de entender que sin liberación política tampoco puede haber liberación económica. Dependerá mucho de como se desarrolle todo, porque a día de hoy, uno de los grandes temas es el cambio climático, algo que les afecta especialmente, ya que tienen una superficie cultivable relativamente pequeña. Entonces, a no ser que consiga el papel de líder contra el cambio climático, China va a tener un problema tanto para ella como para la historia.

En ocasiones se intenta comparar a Xi Jinping con Mao.Actualmente se está poniendo mucho énfasis en Mao. El Partido Comunista quiere mostrar la trayectoria China desde 1949 como una historia de ascenso constante de un país guiado sabiamente por el Partido. Por lo tanto, ya no se habla tanto de los atrasos históricos, de la gran hambruna, de los terrores de la revolución cultural… Por este motivo la obra de Deng Xiaoping se hace un poco de menos. O por lo menos no se le da toda la relevancia que tal vez merecería. Se ha vuelto a enfatizar mucho en Mao. Hay que tener en cuenta la psicología de Xi, es una persona que su padre pertenecía a la generación revolucionaria y que le enviaron a campos de educación cuando era un niño. Así que en cierto modo no puede escapar de esta visión de la era Mao.

fotografo: Jose Gonzalez [[[PREVISIONES 20M]]] tema: Michael Wood PREVISIONES 20M

Las restricciones por el covid fueron el catalizador de protestas que pedían mayor libertad. ¿Existe realmente una disidencia interna que el Gobierno chino pueda temer?Tendemos a no darnos cuenta de que los chinos tienen voz y cada vez que se produce una crisis hay grandes manifestaciones. Al Gobierno le preocupan estas manifestaciones porque en China si que hay una gran opinión pública. Las restricciones y medidas del Partido tuvieron que cambiar porque la gente dijo que ya no estaban dispuestas a continuar por ese camino. Los chinos no son una población dócil ni gente que se calle. Tienen un sentido muy enraizado de lo que es justo y lo que es injusto. Saben que tienen que tener cuidado porque si no se escucha a la opinión pública la historia de China demuestra que puede barrerlo. Ahora bien, tener una opinión pública es muy distinto de ser un disidente político. Con los disidentes el Partido Comunista Chino sí que ejercen mayor fuerza.

En alguna ocasión Xi ha mencionado que la China actual ya no es la del pasado. ¿Cómo influye el siglo XIX chino que ha calificado de la "humillación" en su política exterior?La idea del siglo de humillación sigue siendo una parte muy importante de la narrativa del Partido Comunista Chino. Después de las guerras del opio, la dominación extranjera, los tratados portuarios, la posible desintegración de China por las potencias coloniales, la invasión japonesa y la guerra civil, los comunistas rescataron a China de un siglo de humillación (esto es lo que enseñan en la escuela y es la historia que se cuenta en museos). Así que sí sigue funcionando, aunque los historiadores chinos modernos piensen que ya es hora de abandonar la narrativa victimista.

Históricamente la diplomacia China había sido poco intervencionista, pero recientemente se ha postulado como posible mediador entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué cree que se ha producido este cambio?No hay que perder de vista que la mayor frontera terrestre del mundo es la de China y Rusia. Se cree que Putin informó a China de que iba a ir a Ucrania, pero no de que la iba a invadir militarmente a gran escala. Los agentes chinos están totalmente sorprendidos por la inutilidad del Ejército ruso y que Putin no ganara. China no quiere una victoria de Putin, pero tampoco quiere una victoria contundente de la OTAN ni de Ucrania.

Ahora han propuesto un plan de paz que Rusia ha aceptado como un posible primer paso.La solución que han propuesto de un plan de paz no es realista porque no tiene en cuenta Ucrania, que es uno de los contendientes. Hay que tener en cuenta que no hay altruismo en las acciones del Gobierno. En los mentideros internos chinos se dice que han obtenido unas concesiones grandes en Rusia. No solo a nivel de petróleo, sino que también las multinacionales chinas ocuparían el lugar que dejan las occidentales. Además de acuerdos en el Extremo Oriente ruso a nivel de agricultura por ejemplo. Xi Jinping, como todos, se mueve por realpolitik. Le gustaría ser visto como el gran solucionador de problemas del mundo. Lo ha intentado con la mediación entre Arabia Saudí e Irán, y ahora con Rusia y Ucrania. En este caso Putin no va a dar un paso atrás en Ucrania, por lo que esta mediación se ha atascado.