Broncano le enseña a Grison a utilizar su teléfono móvil: "Llevo dos años sin recibir llamadas"

MOVISTAR PLUS+

Grison es capaz de hacer beatbox en directo y dejar sin palabras a los espectadores, pero el músico y la telefonía móvil no se llevan muy bien, como se pudo ver este martes en La Resistencia.

"Sabes qué me pasa, que me llaman y sale que tengo el teléfono apagado. Me vuelven a llamar dos veces más, y se enciende", le dijo el colaborador a Broncano.

El presentador le explicó que "lo tendrás en la opción de 'No molestar' y solo funciona si te llaman más de una vez por si pasa algo". Pero el músico no supo de qué le hablaba el jienense.

"Espera, es que llevo así dos años...", confesó Grison, arrancando las carcajadas de Broncano, Ricardo Castella y todo el público presente en el patio de butacas del espacio de Movistar Plus+.

El presentador le pidió el móvil para comprobar que, efectivamente, llevaba todo ese tiempo con la opción 'No molestar' en el teléfono: "Ves que pone activado, pues le doy a desactivar y, de nada, ¡ahí lo llevas!".

Para cerciorarse, Broncano llamó a Grison en directo y, efectivamente, el móvil del músico sonó a la primera, provocándole una gran emoción y abrazando al presentador como agradecimiento: "Muchas gracias, de verdad".