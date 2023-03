Ana Mena, en 'El Hormiguero': "Le compuse una canción a un chico que me gustaba, pero tardé tanto que se fue con otra"

El Hormiguero recibió este martes la visita de Ana Mena que el 24 de marzo publicó su nuevo disco, Bellodrama, el segundo álbum de su carrera profesional.

En este nuevo proyecto, la artista incluye temas sobre la melancolía y el desamor, y lo presentará en una gira que comenzará el próximo 15 de abril en A Coruña.

Pablo Motos recordó que en la anterior visita de la malagueña, la artista contó que le había enviado una caja de verduras a un chico que le gustaba, y que en el nuevo álbum también le dedica un tema a otro.

"¿Es verdad que una de las canciones se la has dedicado a un chico italiano del que te enamoraste?", le preguntó el conductor del programa de Antena 3.

Mena le contestó afirmativamente: "Fui a una fiesta en Italia con una amiga y había un chico como apartado y triste. Pues en ese me fijé, pero me dijeron sus amigos que tenía novia, y eso lo respeto mucho y no hice nada".

"A los pocos meses, mi amiga me dijo que lo había dejado con su pareja, así que me puse a componerle una canción. Pero entre retoques y grabaciones tarde varios meses", comentó la cantante.

Que añadió: "Cuando fui a enviársela, me dijeron que ya estaba con otra chica, así que no se la mandé y no le vi más. No obstante, la canción de Bellodrama es de las más alegres del álbum".