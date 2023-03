Belén Esteban repasa su trayectoria en televisión: "Cambiaría algunas cosas"

Belén Esteban celebra 25 años en la televisión. La bautizada como 'la princesa del pueblo' ha hablado sobre su trayectoria laboral mediática en una entrevista, la cual ha comentado en Sálvame, programa que cataloga como "su vida".

La tertulia de Telecinco le ha hecho un pequeño homenaje que la colaboradora ha agradecido. "No soy más que ninguno de los compañeros que están aquí", ha declarado. "Sabéis que he hecho todo en Sálvame, pero es verdad que, desde que me pasó lo de la pierna, me he quitado días. Cuando acabe Sálvame, no quiero decir que no colaboraré en ningún programa, pero no trabajaré como aquí", ha añadido.

Terelu Campos le ha preguntado cómo se siente al ver las imágenes de sus comienzos. "Me dan un poco de tema y añoro esa Belén más inocente", ha expresado la madrileña. Además, ha asegurado que no tomaría las mismas decisiones: "Cambiaría algunas cosas que he hecho en mi vida, pero hay que seguir adelante".

Además, Esteban ha sido muy crítica con ella misma: "Tengo superclaro que la mitad de la gente me quiere y la mitad me odia, pero yo me siento muy querida". En cuanto al formato en el que trabaja, ha remarcado: "Sálvame me ha quitado mucho, pero me ha dado mucho más. Es el programa de mi vida".

"Siempre he sido libre para decir lo que he querido y como lo he hecho", ha explicado la colaboradora. También ha asegurado que nunca se le ha subido la fama a la cabeza, que no viste "de marca" y que su "sitio de referencia" es Benidorm: "Me muevo en mi círculo".