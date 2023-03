Belén Esteban asegura que Joana Sanz, expareja de Dani Alves, "cree a la víctima" que denunció al futbolista: "Si lo digo es por algo"

Sálvame ha abordado este martes la visita de Joana Sanz a su expareja, Dani Alves. Pese a que la modelo anunciaba que iba a iniciar los trámites de separación, según El programa de Ana Rosa la canaria habría decidido no dejar solo al futbolista durante este proceso.

Belén Esteban ha dado información inédita en la tertulia de Telecinco sobre la propia modelo: "Ella va a ver cómo se encuentra. Tomó una decisión y no lo gestionó bien, pues hay cosas de las que se arrepiente. Cree que se la jugaron con la primera abogada".

La madrileña ha señalado los pasos de Sanz: "Se ha separado de una persona a la que quiere y eso es muy duro. Y lo peor es que cree a la víctima". Tras esta afirmación, Kiko Matamoros le ha señalado que ella nunca ha reconocido creer a la chica que le denunció, pero la de San Blas lo ha defendido.

"No te lo ha dicho a ti, pero si yo lo digo es por algo", ha asegurado la colaboradora. "Pues es algo importante, no pases de puntillas", le ha pedido, entonces, el tertuliano. "Lo que has dicho adquiere una importancia increíble", le ha indicado también Terelu Campos, recordando las declaraciones recientes de Hiba Abouk.