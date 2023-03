La original respuesta Jorge Jurado a un usuario de Twitch que le pidió un saludo: "No estás ni suscrito, perro"

Amante del fútbol y streamer, Jorge Jurado triunfa con sus directos de Twitch, donde acumula más de 15.000 seguidores. Tras su papel de Currito en Los Serrano, y otros personajes, el actor de 27 años está más que centrado en su faceta de creador de contenido en internet, donde no tiene pelos en la lengua a la hora de contestar a sus espectadores.

Si hace semanas se quedó sorprendido cuando un usuario le dijo que, aunque no se acordaría, salía en la famosa serie de Telecinco, y le respondió con mucho ingenio, ahora ha vuelto a contestar a un internauta que le pidió un saludo.

"Yo no quiero que me saludes. Yo quiero que saludes a mi amiga", le dijo en el chat del directo. Pero Jorge Jurado, rápidamente, interpretó el trasfondo del mensaje: "Tú lo que quieres es meter el churro en caliente y no sabes cómo decírmelo".

"'No, es que claro, yo tengo un amigo, que es el de Los Serrano...', le habrás dicho eso. No le habrás dicho 'es un streamer al que sigo'", opinó en su directo. "Porque no estás ni suscrito, ¿eh, perro? Y ahora tengo yo que mandarle un saludo a tu amiga, ¿no?".

Por tanto, parece que, finalmente, este usuario se quedó sin su saludo, pero sí puede enseñar el vídeo en el que le responde esta manera y, quizá, su amiga se ría bastante.