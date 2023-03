Un youtuber denuncia haber sido agredido en Barcelona: "Me robaron y me pegaron entre tres, no eran noruegos ni suecos"

"Querían mi móvil y lo consiguieron". Estas fueron las palabras del youtuber gallego Rene ZZ en uno de sus últimos vídeos, dónde relató la experiencia que vivió en Barcelona el fin de semana del 11 y 12 de marzo. "Me robaron y me pegaron entre tres", confirmó el gallego entre carcajadas, según informa ABC.

El youtuber, especializado en tatuajes, explicó que actualmente reside en Madrid, pero suele acudir a Barcelona con frecuencia. "Vengo cada dos por tres, Barcelona es una ciudad que me encanta, en la que viví durante cuatro años en el pasado", apuntó.

El creador de contenido relató su experiencia: "Salí con un grupo de amigos a la discoteca Razzmataz, hasta que los perdí. Decidí tomar una VTC, y no anduve por lugares especialmente hostiles". Afirmó además que de repente se dio cuenta de que no había nadie por la calle, solo tres "tipos" con gorra a unos 20 metros de él.

"No daré detalles de la raza de los chicos, pero no eran noruegos ni tampoco suecos. Más bien, del color que a mí me gusta para los tatuajes", detalló el 'influencer' en tono irónico. Asimismo, también explicó que iba hablando con una amiga a la que le dijo: "Mira, estos me van a atracar".

Los vaticinios del gallego finalmente se cumplieron, y según confirmaba en el propio vídeo, el chico más grande le pidió el móvil, y ante la negativa del creador de contenido, forcejearon y le tiraron al suelo. Finalmente los agresores lograron quitarle el teléfono (Iphone 14 Pro Max) y salir corriendo. "Estoy bien, no os preocupéis por mí", concluyó Rene. "Solo espero que esto sirva a muchos de lección", aclaró.