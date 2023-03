Sálvame ha comenzado su programa de este martes recuperando el enfado de la mayoría de colaboradores de la tertulia con Belén Rodríguez.

A raíz de su presencia en la comentada reunión de la familia Campos, de donde salieron los rumores de las grabaciones de Gustavo el chófer y de la presencia inesperada de la prensa, el tema ha vuelto a salir a la luz.

Precisamente ha sido Kiko Matamoros quien ha aprovechado el malestar de Carmen Borrego para recordar lo sucedido: "Te has hinchado a aplaudir y a reír de los ataques de Kiko Hernández a Terelu y a su hija". "Mira, estoy hasta las mismísimas narices. Yo ya he pedido disculpas".

"Vete a tomar viento. Tanto lo asumo que he pedido disculpas varias veces", ha repetido la pequeña de las Campos. "Ya está bien de sacar el tema de mi hermana", ha pedido reiteradamente. Por su parte, su hermana la ha defendido: "Si hemos permitido pasar página a todos, a Carmen Borrego también".

No obstante, el enfado de Borrego ha continuado, y la colaboradora ha lanzado todos sus sentimientos también sobre Belén Ro: "Sí le he tenido miedo por cómo se ha comportado conmigo". La colaboradora, ante la presión, ha decidido dar los detalles de ese sentimiento.

"Cuando decidió dejar de hablar conmigo, me puso en contra de todo el mundo", ha contado. Mientras que Belén Esteban se enfrentaba a ella como Matamoros y la señalaba por no ser justa, Borrego reconocía que Rodríguez también la ha ayudado.

"Pero yo no he desaparecido de su vida", ha matizado. "No voy a consentir que me haga responsable de algo que no he hecho", ha asegurado, refiriéndose al hecho de, supuestamente, haber desaparecido de la vida de Belém Ro. "Tú tienes cojones con ella, pero con este señor no", ha asegurado la madrileña, refiriéndose a Kiko Matamoros.

Finalmente, Carmen ha contado la situación que marcó un antes y un después con Belén Rodríguez: "Un día estábamos perfectamente, y de repente me llama y me deja impactada. Ella iba a ir a un programa de televisión que no era en esta cadena y al final no, y me hace responsable. Me llama a mí, me insulta y me dice que me voy a cagar".