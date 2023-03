Kiko Hernández amenaza a Belén Rodríguez en 'Sálvame': "A la mínima cuento lo que dices de todos"

Belén Rodríguez ha sido el tema principal de Sálvame este martes. El cumpleaños de la excolaboradora, al que asistió Belén Esteban, ha desatado distintas controversias entre los tertulianos. Mientras Kiko Matamoros recuperaba errores del pasado de Carmen Borrego, Kiko Hernández le mandaba un mensaje a su examiga.

Y es que el colaborador aseguraba que su examiga estaba intentando que él y la de San Blas se distanciaran: "Lo que no voy a consentir es que Belén Rodríguez meta mierda entre ella y yo, porque cuando no hablan de ella necesita que hablen de ella en un cumpleaños". Pese a la negación rotunda de la de San Blas, Hernández ha insistido.

"A la mínima cuento lo que hablas tú de unos y de otros, hasta de Jorge Javier", la ha amenazado mirando a cámara. "Estás al límite", ha avisado Hernández. "Las bases del juego se quedan aquí, y se quedan dichas", ha señalado.

Kiko ha continuado con su rotundo mensaje hacia Belén Rodríguez: "No metas mierda, porque aquí sacamos mierda con la pala y acabamos todos manchados". "Ya no en el cumpleaños, sino en la vida. Si ella intenta hablar en el futuro, que sepa que tengo las mismas armas que ella. Yo no he contado nada, pero podría jugar", ha concluido el colaborador.