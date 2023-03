Dicen que no hay nada inevitable excepto la muerte. Sin embargo, Julio Alberto Vinicio Pierre, un joven de 27 años de República Dominicana parece haber burlado a la parca.

Tal como ha explicado este martes Pablo Carbonell en Espejo Público, con motivo de su fallecimiento, certificado por el Hospital Francisco Moscoso Puello a causa de unos problemas pulmonares, la familia celebró el funeral. Sin embargo, casi tienen que lamentar más víctimas cuando, de pronto, Julio Alberto 'revivió' de manera inesperada.

Junto al féretro del joven, los familiares se reunieron para comer y, mientras ingerían los alimentos que habían preparado, comenzaron a escuchar unos ruidos procedentes del ataúd. Sorprendidos, se acercaron al féretro y comprobaron que el joven se estaba moviendo.

Carbonell ha destacado que Julio Alberto se levantó, comió un plato de sopa y bebió agua. Atónitos, los familiares colocaron un pequeño espejo bajo la nariz del joven y, al ver que se empañaba, asumieron que estaba vivito y coleando. Pero nada más lejos de la realidad pues, al terminar de comer, 'volvió' a morir.

Desde el plató del matinal, Diego Revuelta no daba crédito a lo que contaba su compañero: "Esto no puede ser real". Sin embargo, Susanna Griso ha confirmado la veracidad de la información. Por su parte, los colaboradores del matinal han apuntado que "esto parece un capítulo de Aquí no hay quien viva".

Tras lo ocurrido, los familiares optaron por continuar con los planes para el funeral y, además, han decidido denunciar al Ministerio de Salud Pública de República Dominicana por haber confirmado la muerte de Julio Alberto sin cerciorarse al 100%.

No obstante, otras hipótesis apuntan a un síndrome post mortem, que provoca espasmos y movimientos en algunos fallecidos y que es más común de lo que parece. Asimismo, un tercer supuesto se basa en que los familiares no habrían aceptado la muerte del joven y podrían estar sufriendo un trauma por la pérdida.