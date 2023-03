El PSOE amplía el plazo para enmendar la reforma del 'sí es sí' y marca un calendario para tenerla aprobada antes de mayo

Abril será un mes intenso para la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. El PSOE se ha marcado un calendario de tramitación con la vista puesta en su aprobación definitiva antes de mayo y de la llamada a las urnas prevista para ese mes. Este martes, la Mesa del Congreso ha acordado prorrogar, una vez más, el plazo de enmiendas para darse tiempo a negociar posibles modificaciones con el resto de grupos parlamentarios. Pero, si se cumplen las previsiones del Partido Socialista, el próximo 10 de abril la norma acelerará su tramitación parlamentaria para que entre en vigor antes de verano.

La reforma de la ley de garantía de la libertad sexual, que ha enfrentado a los socios de la coalición desde que el PSOE la registró en solitario en la Cámara Baja, se está tramitando por procedimiento de urgencia —esto es, reduciendo los plazos habituales a la mitad—, pero la ampliación hasta en dos ocasiones del plazo de enmiendas ha retrasado los tiempos.

La primera prórroga, acordada la semana pasada, se hizo, según fuentes socialistas, porque el puente en la capital el 20 de marzo y el debate de la moción de censura restó tiempo a los partidos para negociar posibles cambios en el texto. La segunda, pactada este martes —a petición de Unidas Podemos, ERC y Bildu— tendría que terminar el próximo 5 de abril; pero, dado que la Semana Santa es inhábil, volverá a dilatarse hasta el día 10 del mes que viene, según ha adelantado el portavoz socialista Patxi López en una rueda de prensa.

Será a partir de entonces cuando Ferraz espera que la ley vaya superando los plazos marcados en su calendario. El primero, al día siguiente, 11 de abril, cuando la ponencia de la Comisión de Justicia discutirá el texto y las enmiendas a puerta cerrada, para elaborar un informe que deberá volver a recibir el visto bueno de los grupos el día 13 del mismo mes. De ahí —salvo sorpresas—, pasará a debatirse en el Pleno de la Cámara Baja el 20 de abril y en el del Senado, el día 26.

"Siempre ha habido tiempo y ahora tienen todavía más", ha aseverado López, quien ha puntualizado también que ahora "hace falta conocer si hay voluntad de acordar". El PSOE, según ha subrayado, sigue abierto a la negociación para "arreglar el aspecto penal". "Ahora hace falta conocer si hay voluntad de acordar", ha zanjado.

Podemos pide "soltar la mano a la derecha"

El escollo en las negociaciones entre los socios de la coalición sigue siendo el mismo: los socialistas defienden con uñas y dientes que la única forma de enmendar los "efectos indeseados" que ha provocado la ley pasa por volver a introducir la violencia y la intimidación como subtipos agravados para computar penas más altas. Para la formación morada, sin embargo, es la única línea roja que no está dispuesta a aceptar, y fue la razón por la que inicialmente votaron en contra de reformar, por esta vía, una ley impulsada por el Ministerio de Igualdad.

En ese sentido, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha valorado que se haya dado "más tiempo para poder negociar" y poder "llegar a un acuerdo". Aunque, eso sí, ha reclamado a los socialistas que "suelten la mano a la derecha" para sacar adelante su iniciativa. Mientras tanto, afirman estar negociando con sus aliados parlamentarios habituales -ERC y Bildu-, para poder registrar enmiendas conjuntas que blinden el principio de consentimiento en la ley.

El PP acusa al PSOE de "paralizar" la reforma

La noticia no ha sido bien recibida por el PP, que acusa al PSOE de "paralizar" la reforma con las prórrogas de los plazos de enmiendas. La portavoz popular, Cuca Gamarra, ha afeado este martes la "hipocresía" de los socialistas, que pactaron tramitar la ley de urgencia, pero que, sin embargo, han retrasado otra vez su tramitación pese a contar con los "votos suficientes" para sacarla adelante.

"Sánchez solo está pensando en la salud de su coalición y la está ralentizando pidiendo prórrogas cuando sabe que tiene apoyos", ha denunciado, después de recordar que ya son más de 820 los delincuentes sexuales que se están viendo beneficiados por la aplicación de la norma desde que entró en vigor el pasado 7 de octubre.

Génova considera que el PSOE apuró el tiempo para que su proposición de ley se debatiera en la toma en consideración en la víspera del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo; y que ahora ya no les urge tanto, y menos teniendo en cuenta el cisma que se ha abierto en torno a este tema con sus socios de Unidas Podemos. "No hay justificación para esperar un minuto más. La única explicación que hay es la hipocresía de estar pensando en cómo mantenerte en la Moncloa", ha espetado Gamarra. "Vamos a llamar al PSOE para reiterarle que los votos están y no hay necesidad de esperar un minuto más", ha concluido.