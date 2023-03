El motivo por el que Irene Rosales y Kiko Rivera no enseñan el rostro de sus hijas en las redes sociales

Irene Rosales y Kiko Rivera acostumbraban a mostrar públicamente diferentes momentos compartidos junto a sus dos hijas. Sin embargo, esta situación cambió hace unos meses, cuando empezaron a tapar su rostro en redes sociales y a pedir a los medios que se pixelasen las caras de las pequeñas. Ahora, la pareja del DJ ha desvelado en su cuenta de Instagram el motivo por el que tomaron esa decisión.

En una encuesta de stories, uno de sus fans le preguntó a la sevillana "¿por qué no enseñáis las caritas de las peques?", un interrogante que ella no ha dudado en responder. Todo se remonta a una desagradable experiencia pública que pasó Ana, la hija mayor de la pareja.

"Ana llevaba tiempo que cada vez que veía una cámara en la puerta de casa se escondía y pedía que no la grabasen. Ella no quiere que la graben. Carlota aún no es 'tan consciente'. Entonces decidimos no sacarlas más, ya que ellas tienen derecho a mantener su privacidad y que sean ellas que decidan", expresó en un story, en el que posteriormente detalló la situación de su primogénita.

'Story' de Irene Rosales en el que desvela por qué decidió ocultar el rostro de sus hijas. INSTAGRAM

"Hemos tenido casos en los que hemos ido por la calle y la han parado, manoseando para verles la carita y no les/nos ha gustado nada. A mí me encantaría enseñar millones de momentos de ellas, porque se me cae la baba, pero quiero darles su privacidad", desveló Irene Rosales, dejando entrever que esta es la mejor decisión que ha podido tomar ella y el hijo de Isabel Pantoja.

Sin duda, las hijas de la pareja ya empiezan a ser conscientes de la importancia que tienen sus padres en el mundo mediático y, como ha dejado saber Irene Rosales, empiezan a postularse en torno a su privacidad.

En cuanto a las personalidades de las pequeñas, la modelo es consciente de que su hija menor es la que más se asemeja a ella. "Carlota tiene mi carácter, que es más fuerte que el de Kiko. Yo de pequeña tenía mucho carácter y era muy cabezona. Con el tiempo cambié", expresó en la red social.

Además, tal y como desveló la sevillana, la pareja, que ya lleva casi 9 años juntos, por el momento, no se plantea tener más hijos. "Estas dos granujas me tiene absorbida 24 horas, todas los días del año. Fran es nuestro príncipe, más bueno imposible. Estamos felices y a gusto así. Creo que dos niñas y un niño está muy bien, expuso en otro story.