El PP cree insuficiente la información remitida por el Gobierno sobre la reforma de las pensiones y anticipa su voto en contra

A dos días de que el Congreso vote la convalidación del decreto de reforma de las pensiones, el principal grupo de la oposición anticipa su rechazo al proyecto, al ver insuficiente la información que le ha enviado este mismo martes el Gobierno. Un día antes, el responsable económico del Grupo Popular en el Congreso, Tomás Cabezón, llamó al ministro José Luis Escrivá para solicitarle toda la documentación que el Gobierno ha facilitado a Bruselas.

Sin embargo, según ha explicado ante los medios la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, el Gobierno les ha remitido tres documentos de excel con datos cuyos orígenes desconocen. De ahí que, "si nada cambia" hasta el día de la votación, el PP votará 'no' a la reforma de las pensiones. En caso contrario, estudiarían su abstención.

En todo caso, los populares llevan tiempo rechazando el modelo que ha presentado el Gobierno. Primero, porque lo ven un "parche" hasta 2025. Segundo, porque "todos los estudios y voces cualificadas como la AIReF y el Banco de España hablan de la falta de garantías del sistema". Tercero, porque ven "inadmisible que los grupos parlamentarios" no tengan acceso a la información que sí tienen los organismos europeos.

Para el PP, la clave de esta reforma es que vaya acompañada de medidas que garanticen el incremento del empleo en España. A falta de conocer toda la información, la oposición se remite a lo que ya han opinado los organismos independientes anteriormente citados, que "alertan de los efectos dañinos" de esta reforma, que a priori cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para salir adelante.

"Porque cuando, a través de esta reforma penalizas la contratación llevas a que la sostenibilidad no se pueda garantizar, ya que esta la garantizan los trabajadores y sin empleo el sistema no es sostenible", ha indicado la portavoz parlamentaria. Así, "para seguir actualizando las pensiones conforme al IPC tiene que ser una propuesta que no penalice la creación de empleo", ha concluido.