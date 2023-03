Santa María del Silencio, 50 años al lado de los fieles sordos: "Somos como una parroquia cualquiera pero con lengua de signos"

La parroquia Santa María del Silencio está en Madrid, a unos pasos de la concurrida glorieta de Cuatro Caminos. La imagen de Santa María del Silencio es una talla de una virgen que sujeta al niño con el brazo derecho mientras que el índice de la mano izquierda se lo lleva a la boca en señal de silencio. La virgen la dibujó un sordo y con ese boceto otro sordo esculpió la talla.

Esta imagen viene al pelo para una parroquia dirigida a la comunidad sorda y sordociega. "Somos una parroquia personal y no territorial", explica Iñaki Gallego, su párroco. Esto quiere decir que no es una parroquia geográfica que atiende a personas de tal calle a tal otra, sino que es una iglesia para todas las personas sordas y sordociegas de la diócesis de Madrid. "Si eres sordo, te toca esta parroquia", dice Iñaki. A ella acuden personas de distintos pueblos de Madrid como Valdemorillo.

Iñaki dice que tiene muy bien el oído pero tuvo curiosidad por aprender la lengua de signos cuando estaba en el seminario y precisamente un sacerdote de Santa María del Silencio era quien iba allí a enseñarla. De no practicarla se le fue olvidando, pero todo cambió cuando le propusieron ser párroco de Santa María del Silencio. "Cuando llegué me acogieron muy bien, me iban enseñando los propios sordos e intérpretes de la parroquia sobre la marcha, no he hecho ningún curso ni nada", dice con una sonrisa. Reconoce que todavía le queda por aprender y agradece tener una cara tan expresiva. "Por ahí también se me entiende, los signos de la cara, cómo te mueves, cómo miras, todo eso es muy importante para un sordo".

Un feligrés durante el rezo del rosario Jorge París

Lo mismo y algo más

"Hacemos lo mismo que una parroquia cualquiera pero con lengua de signos", explica Iñaki. Como todas las parroquias tienen la eucaristía, comuniones, bautizos, funerales, confesión, catequesis, rezo del rosario, cursos prematrimoniales, retiros, etc. “Aparte de esto, esta parroquia es un lugar muy especial porque es un lugar de encuentro para los sordos. Es una necesidad de comunicación tan grande la que tiene el sordo y hay tan pocas personas con las que poder hacerlo, que esto es como un oasis. Las parroquias tienen que ser como familia que te acoge".

Lo que diferencia a esta parroquia de la inmensa mayoría es que también dan clases de lengua de signos a oyentes que quieran aprender y gramática para sordos. "Al sordo le cuesta aprender porque se aprende por el oído. La lengua de signos es pobre, hay muy poquitos signos, así que la riqueza del lenguaje se pierde, los matices", explica Iñaki. "La lengua de signos se construye de manera diferente a la hablada, así que las clases de gramática son para que comprendan mejor".

Un sordociego que entra en la web de la parroquia puede leerla gracias al teclado braille que tenga en su ordenador o móvil ya que la web está adaptada. Cuando un sordociego va a la parroquia, los propios sordos que están allí se acercan para signarle en la mano lo que está sucediendo. "El intérprete le coge las manos para que el sordociego pueda seguir el movimiento que hace repitiendo lo que estoy haciendo yo en lengua de signos", explica Iñaki. "Y cuando nos vamos de excursión lo mismo, solo que además les hacemos una ambientación porque ellos no ven: es de noche, hay edificios, muchos árboles, etc. También que toquen cuadros en relieve de la virgen y el niño, por ejemplo. Cuanto más se toque, más información se lleva uno".

En la iglesia hay distintos carteles con información para conectarse al bucle magnético. "Esto es para los hipoacúsicos, que tienen poca audición", cuenta el párroco. El diácono permanente de la parroquia es hipoacúsico y es uno de los que hace uso del bucle. "Es un cable que rodea toda la iglesia y va a un aparatito que lo envía en ondas a los audífonos. Ya hay muchas parroquias que lo tienen, también la catedral, algunos cines".

Las puertas de esta parroquia están abiertas a todas las personas, pero unos carteles recuerdan que los sordos y sordociegos tienen preferencia: los puestos centrales de la iglesia son para ellos, mientras que los laterales son para los oyentes. "El sordo tiene que ver, si no ve el signo, no se entera".

Misa en YouTube

Este año es el 50 aniversario de la fundación de esta parroquia para sordos y sordociegos. El 27 de mayo empieza el año jubilar e Iñaki invita a todo el mundo a visitarlos. Su gran reto es llegar a más personas sordas y sordociegas. Se estima que en la Comunidad de Madrid hay unos 15.000 sordos y su comunidad está compuesta por unas 150 personas. "Hace falta mucha evangelización porque necesitamos crecer en nuestra fe y todavía hay mucha gente sorda que no nos conoce", dice Iñaki.

Necesitamos crecer en nuestra fe y todavía hay mucha gente sorda que no nos conoce

Durante la pandemia empezaron a plantearse retransmitir las misas en directo por YouTube. Dicho y hecho, ya cuentan con un equipo de retransmisión liderado por una sorda. "Nos vamos haciendo con los medios, también estamos empezando en Instagram, pero el contacto humano es tan importante… cuando alguien viene a la parroquia se queda enganchado".

Esta iglesia forma parte de la pastoral del sordo, "hay unas 19 diócesis que tienen la pastoral del sordo bien implantada", explica Iñaki. Es importante que existan estas parroquias porque si no "al tener una lengua distinta no se enteran de nada. Existen por la necesidad de una comunicación idónea. Un sordo va a una parroquia de oyentes y es como quien oye llover", concluye el párroco.