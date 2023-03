Las eléctricas piden a Ribera autorización para explotar la central de Trillo hasta 2034 mientras la UE se parte en dos por la nuclear

Las compañías eléctricas propietarias de la central nuclear del Trillo (Guadalajara) han pedido al Ministerio de Transición Ecológica autorización para explotarla durante diez años más, hasta 2034, un año antes de su cierre previsto para 2035. El departamento de Teresa Ribera tiene hasta noviembre del año que viene para dar una respuesta mientras mantiene inamovible el protocolo de cierre progresivo de las centrales que acordaron en 2019 las empresas y al mismo tiempo que en la UE se empieza a vislumbra la creación de dos bandos en torno a la energía nuclear. Por un lado, el que capitanea Francia a favor de que se le considere una tecnología para hacer la transición ecológica. Por otro, el que promueve España para distinguir claramente entre energía nuclear y energías renovables.

En el plano más interno, Iberdrola, Naturgy, Iberenergía y Endesa, empresas propietarias de la central de Trillo, formalizaron este lunes su petición a Transición Ecológica para que les autorice para seguir explotándola hasta 2034, un año antes de que en 2035 se proceda a su cierre, según el Protocolo que acordaron en 2019 las empresas y Enresa para un cierre gradual que empezará en 2027 con la clausura de Almaraz I (Cáceres) y concluirá ocho años después con Trillo y Valdellós II.

Hasta entonces, la Asamblea de Socios de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) que forman estas compañías han solicitado a Ribera renovar la autorización de explotación de Trillo, basándose en la estabilidad de producción eléctrica que ofrecen las centrales nucleares, en particular en la actual crisis energética, y a la buena condición de la central, que en la próxima década requerirá inversiones que podrán recuperarse para mantener "un estado óptimo para su operación segura y fiable".

Según un comunicado de la CNAT, en "las actuales circunstancias en las que las centrales nucleares son una tecnología base fundamentales que ofrecen estabilidad al sistema, garantizan el suministro y son necesarias para la transición energética". Las compañías cuentan con "la expectativa de que podrá recuperar las inversiones requeridas con una rentabilidad razonable".

Mantiene el plan de cierre

De momento, el Ministerio tiene hasta el 17 de noviembre para tomar una decisión que no afecta al calendario de cierre de las centrales nucleares que el Gobierno insiste en que no tiene intención de modificar. Así lo ha reiterado este martes la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, en una comparecencia en el Congreso en la que ha recordado que así lo acordaron las empresas en un protocolo que el Gobierno después integró en el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC), del que ultima una revisión que no contempla modificar el calendario de cierre.

"Ese cierre escalonado y flexible es porque no hay ningún interés en las propias empresa por alargar la vida útil [de las centrales]", ha recordado Aagesen a preguntas del PP, subrayando la diferencia entre el planteamiento en España y en Francia, donde "el 53% del parque nuclear está parado por corrosión o problemas de refrigeración y de vida útil".

Dos bandos en la UE

A pesar de los problemas que atraviesa el parque nuclear de Francia, el gobierno de Enmanuel Macron no cesa en su propósito de que esta energía "limpia", que no emite CO2 a la atmósfera, se considerada una herramienta más en la UE para acometer la transición ecológica, lo que levanta recelos de países como España, que creen que este papel corresponde a las energías renovables, que no deberían equipararse de ningún modo a la nuclear.

Estas dos posiciones contrapuestas están provocando la creación de dos bandos en el seno de la UE. Uno, el pronuclear que promueve Francia, se presentó hace justo un mes, el 28 de febrero, en un Consejo de Energía informal que se celebró en Estocolmo en el que la ministra francesa de Transición Ecológica, Agnès Pannier Runacher, reunió a otros diez ministros para apoyar que la nuclear también es una herramienta en favor de la transición ecológica y las inversiones en este sector.

La contrapartida se ha evidenciado este mismo martes en Bruselas, donde los Veintisiete intentan alcanzar una orientación general sobre dos propuestas legislativas sobre los mercados del gas natural y de los gases renovables y del hidrógeno de la UE, sobre la que ya empieza a colarse la espinosa cuestión de qué consideración dar a la energía nuclear, de bajas emisiones de CO2 y que países como Francia y Suecia quieren equiparar a las renovables a efectos de los objetivos para descarbonizar la economía europea en 2050 y que cuenta con la oposición de otros países, con España a la cabeza.

A primera hora de la mañana y antes de que empezara el Consejo de Energía, ha habido otra reunión, también de una decena aproximada de ministros, para defender todo lo contrario. Ribera ha sido una de las convocantes de un encuentro "sobre el desarrollo de energías renovables", según lo ha caracterizado el Ministerio y que la delegación de Austria ante la UE ha definido en redes sociales con el lema- advertencia "Renovables quiere decir renovables".

A la reunión de la primer 'alianza nuclear' francesa asistieron los ministros de Bulgaria, Croacia, Hungría, Finlandia, Polonia, República Checa, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia, con Países Bajos y Bélgica, que se declararon meros "observadores. En la de este martes que promueve España han estado presentes, además de la Comisión Europea, los ministros de Austria, Estonia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Irlanda Letonia, Luxemburgo y Portugal.