El 'streamer' JH de la Cruz quiere denunciar a Dalas por difamación después de que le criticara por sus comentarios homófobos

El ascenso a la fama de JH de la Cruz está siendo de lo más pedregoso. El joven acaparó mucha atención después de recibir cientos de comentarios amistosos por ponerse a llorar al ser uno de los primeros eliminados de los Squid Games 2.

Sin embargo, días más tarde fue fuertemente criticado por mostrarse abiertamente en contra de la homosexualidad en su directo, escudándose en su religión.

Para él, "el pecado es el pecado" y "ser gay no es de Dios". "Para lo que yo creo, yo no voy a aprobar ser gay", declaró, defendiendo "su verdad". "Hombre con hombre y mujer con mujer no es de Dios y punto", reiteró.

Cuando parecía que la polémica había terminado, ha entrado Dalas en escena. El youtuber ha publicado un vídeo en contra de JH, usando estas declaraciones para señalarlo como homófobo y recopilando todos sus vídeos polémicos.

Una publicación que no le ha sentado nada bien al señalado, que ha acudido a sus redes sociales a criticar a Dalas y amenazarlo con poner una denuncia si no retira el vídeo.

Resulta que JH dice que me quiere DENUNCIAR por decir que es homófobo y que él mismo dijo sobre los gays 🤣



Adelante JH, gástate el dinero que le cobras a tus fans en fotos por la calle para venirme a denunciar donde vivo🤡 Te hundes solito!



El vídeo 👉🏻 https://t.co/c4JxewntYC pic.twitter.com/9DHDI2Na62 — Dalas Review (@DalasReview) March 27, 2023

"Yo no me meto con nadie y fuera de eso, yo con las cosas de Dios no juego", ha escrito en una publicación en Instagram. "Estoy en todo derecho de defender mi fe".

JH insinúa que Dalas es racista y advierte seriamente con denunciarlo 🤯 Es que esto ya se volvió un circo 🤣 No tiene ni idea de dónde se está metiendo 🤣 pic.twitter.com/dqXJiDf3qA — Christopher Neurofunker (@chriscriskriz) March 27, 2023

Además, en sus historias ha reconocido que no conocía a Dalas hasta ahora y ha vuelto a reiterar su intención de tomar medidas judiciales. "Él sabe la cantidad de números que yo puedo generar en las redes y por eso Dalas, que apareció de la nada y es un ignorante, está hablando sin saber", ha comentado.

"Da gracias que soy una persona amable porque te puedo denunciar por todo lo que estás difamando para mi nombre", ha añadido. "Ya puedes ir borrando el vídeo porque es en serio, respétame".

"El pensamiento que estás generando es racista y también estás malinterpretando mi libertad de culto", ha continuado. "¿Te he caído mal porque soy negrito?".

Desde Colombia ha asegurado que se pondrá en contacto con su abogado para seguir adelante. Algo por lo que, sin duda, Dalas no se ha sentido amenazado.