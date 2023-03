'El programa de Ana Rosa' muestra, en exclusiva, las imágenes que acorralan a Antonio Cava en el crimen de Manzanares

El crimen de Manzanares (Ciudad Real) está cada día más cerca de resolverse. Este martes, El programa de Ana Rosa ha mostrado, en exclusiva, las imágenes que confirman los pasos que siguieron los asesinos antes y después de acabar con la vida de Juan Miguel Isla.

Las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad de la carretera, han servido para estrechar el cerco y, finalmente, confirmar a los principales sospechosos. Así, el día de la desaparición de Isla, las fotografías muestran, a las 7:08 horas, a Antonio Cava, Gaspar y al fallecido en un BMW blanco, donde habrían quedado para completar la venta de una finca.

Pese a que el coche pasó por distintos puntos, solo existen imágenes de su posición porque Cava prescindió de su teléfono móvil quizás, para evitar dejar rastro. A las 9:00 horas, el conocido como 'El intermediario' acudió, solo, a su domicilio con el BMW, donde recibió una multa por mal estacionamiento. Un detalle que revela el nerviosismo que podría estar viviendo.

"El empresario Antonio Cava hace una parada en su domicilio, la Policía Municipal hace una foto a su coche para multarlo porque estaba sobre la acerca, pero llama la atención de los investigadores porque siempre deja el coche en el garaje, esté una hora o cinco. Ese día en concreto, el presunto asesino, después de cobrar 50.000 euros, decide alterar ese detalle y lo pone en el centro de la investigación", ha destacado Alfonso Egea.

Después, Cava continuó su camino y realizó varias llamadas. A las 13:13 horas vuelve a aparecer una fotografía del BMW. Sin embargo, en este caso, Cava ya no está solo, sino que va acompañado de Gaspar, su ayudante, de más 70 años. "Le tienen cuantificados, en seis meses, 286 accesos a un salón de juego. Él no tiene un duro ni dónde caerse muerto, depende económicamente y de forma alimenticia de Antonio. No hay igualdad para repartir roles. Antonio, una vez perpetra la muerte del empresario, se vale de Gaspar para utilizarlo permanentemente. Nadie en su sano juicio se lleva un coche que no es suyo hasta Albacete", ha agregado el periodista.

Finalmente, tal como ha detallado el matinal de Telecinco, a las 13:50 horas, las cámaras de seguridad captan el coche del desaparecido, un Renault Clio. El vehículo está en movimiento y quien lo conduce es Gaspar, que se detiene en una estación de servicio, sale del coche, paga con un billete de 50 euros, coge un refresco y algo de bollería. Tras esto, Gaspar se desplaza en el coche durante una hora y media hasta llegar, exactamente, al lugar de Albacete en el que los agentes encontraron el vehículo.