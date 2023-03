Ibai Llanos habla de su supuesta marcha de Twitch y dice en qué año puede que lo deje: "Me retiraré pronto, muy probablemente"

Acabada la Kings League y vuelta a la normalidad, Ibai Llanos ha querido dejar claro en su último directo como será su futuro profesional en Twitch. El streamer confesó recientemente que, si no fuera por la liga de fútbol de Piqué, se hubiera planteado dejar de streamer mucho antes.

La revelación asustó a muchos de sus seguidores y disparó los rumores de que, tras La velada del año 3 de julio, dejaría su puesto como uno de los mejores de streamer del mundo para centrarse en KOI y otros negocios.

Nada lejos de la realidad. El streamer vasco ha comentado que tiene en mente un cambio en su manera de trabajar en Twitch, pero aún no. "No me veo stremeando de aquí a cinco años", ha reconocido.

Eso sí, ha querido reiterar que durante todo este año seguirá con su estilo habitual de contenido. Por lo que podemos esperar aún mucho más eventos, más su participación en la Queens League.

"Muy probablemente me retire pronto, pero no en 2023", ha reconocido: "En 2024, 2025, deje de crear contenido en Twitch o lo haga de otra manera".

Ve muy improbable continuar con este ritmo más allá del 2024. Por lo tanto, es posible que, tras La velada 4 del año que viene, donde le gustaría subirse él mismo al ring tras su cambio físico, si contemple comenzar a retirarse de su faceta de streamer.