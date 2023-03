Salir de casa y volver para encontrarla okupada es uno de los grandes temores de los ciudadanos de nuestro país. Este martes, Espejo Público ha mostrado el caso de Amalia, una anciana que ni siquiera es consciente de que unos okupas han elegido su casa de la calle Embajadores de Madrid para vivir mientras ella se encontraba en casa de su hija recuperándose de un ingreso hospitalario.

Tras meterse en el piso, los okupas decidieron que el mobiliario de la mujer no era necesario para establecerse allí, por lo que optaron por tirar por la ventana todos los objetos que había en la casa. La hija de Amalia ha optado por no contarle nada ante el temor de que se disguste o que, incluso, pueda costarle la vida.

El matinal ha podido hablar con varios vecinos del bloque de pisos. "Yo los vi por la noche entrando y cambiando la cerradura. La casa estaba totalmente revuelta y los enseres de la señora, en la calle, en el suelo", ha comentado una de las vecinas que, por miedo, ha optado por ocultar su rostro.

Además, los vecinos han asegurado que tienen miedo puesto que, hace algunos años, en el bloque de pisos se estableció un narcopiso que, a día de hoy, sigue en funcionamiento: "Esta gente que entra dando una patada a la puerta no tienen muy buenas intenciones".

Por su parte, los okupas, tras la puerta de la vivienda, han señalado que "es mentira" que hayan entrado ilegalmente en la casa de Amalia. De la misma manera, el programa de Antena 3 ha hablado en directo con una de las vecinas: "Tengo miedo. Acaba de salir una persona provocándome".

"Yo no suelo venir de noche, pero si lo hago me da miedo entrar al portal. Aunque lo que no puedes hacer es acobardarte y que estas personas hagan lo que les da la gana porque mañana me puede pasar a mí también en mi casa", ha comentado la vecina.

Desde el plató del matinal, Susanna Griso ha mostrado su preocupación por la anciana que, cuando pueda regresar a su vivienda, no será como ella la recordaba. Lorena García, por su parte, ha destacado su indignación: "No es solo que te okupen la casa, es que la destrozan".