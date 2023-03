El 60% del electorado de izquierdas cree que sería beneficiosa una coalición entre Sumar y Podemos

Tres de cada cinco votantes de izquierdas opinan que una coalición entre Sumar y Podemos sería beneficiosa para dicho espacio ideológico, según una encuesta elaborada por el Instituto DYM para 20minutos. La mayor parte del electorado morado es partidario de que ambas fuerzas concurran juntas a las próximas elecciones generales, a pesar de las discrepancias evidenciadas en los últimos días entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y los dirigentes de Podemos en torno al compromiso de celebrar primarias abiertas para conformar las listas.

Los votantes de Unidas Podemos son los que perciben más claramente como beneficiosa para la izquierda una posible coalición con Sumar (72,6%). Un 46,5% del electorado socialista comparte esa opinión, si bien hay un 34% que lo considera perjudicial. La división es patente. De hecho, entre el conjunto de encuestados, el 34,8% cree que la coalición sería beneficiosa para la izquierda, frente a un ajustado 36,9% que sostiene que sería perjudicial. Los electores de derechas son más tendentes a valorar negativamente la idoneidad de una posible coalición entre Sumar y Unida Podemos. El 54,3% cree que sería perjudicial, un porcentaje que se sitúa en el 47,4% entre los votantes del PP, en el 43% entre los de Vox y en el 41,8% entre los de Ciudadanos.

Díaz anunció hace apenas una semana -con anterioridad a la elaboración de la encuesta, cuyo trabajo de campo se realizó los días 23 y 24 de marzo- el fin de su "proceso de escucha" y fijó el próximo 2 de abril como fecha para el acto de presentación de la plataforma Sumar y previsiblemente también de su candidatura a las próximas elecciones generales. Desde entonces, el foco de las tensiones con Podemos se ha centrado en torno al compromiso exigido por parte de los morados para conformar las listas electorales mediante primarias abiertas, una exigencia que la ministra de Trabajo rechaza, aunque insiste en que serán los ciudadanos quienes elijan a sus candidatos.

¿Cree que UP debería presentarse a las elecciones generales con Sumar? Henar de Pedro

Pese a no haber acuerdo entre las fuerzas, el electorado de Unidas Podemos sí es partidario de que Sumar y Podemos concurran en una candidatura conjunta a las próximas elecciones generales. El 67,7% acoge positivamente esta idea, compartida también por un 39,7% de los votantes socialistas. No obstante, uno de cada cinco electores morados rechaza la unión y preferiría dos candidaturas por separado. Entre el conjunto de los encuestados, la no confluencia es la respuesta mayoritaria, elegida por el 43,4% de los entrevistados, frente a un 26,6% que opina que deberían ir en coalición. La idea de una posible unión electoral entre Sumar y Podemos pierde aún más fuerza entre los votantes del PP (17,9%), Ciudadanos (10,8%) y Vox (5%).

Desde que en julio de 2022 empezara su "proceso de escucha", Díaz ha entablado contactos con una quincena de partidos con el objetivo de conformar una candidatura de unidad a la izquierda del PSOE. A la espera de que la lista conjunta demandada por los encuestados sea una realidad, Sumar cuenta de momento con el apoyo de fuerzas como Izquierda Unida, Compromís, Más País, la Chunta aragonesista y Més per Mallorca.