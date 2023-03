Cómo añadir las deducciones por mayores de 75 años a cargo en la declaración de la Renta 2022-2023 en la Comunidad Valenciana

Las personas que tributan en la Comunidad Valenciana podrán optar por más de una veintena de deducciones en su Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio de 2022. Entre estas se encuentra una por tener ascendientes mayores de 75 años a cargo. Además, también podrán beneficiarse los contribuyentes que tengan a su cuidado ascendientes mayores de 65 años con un grado de discapacidad física o sensorial igual o superior al 65% o a personas con un grado de discapacidad psíquica igual o superior al 33%.

La cantidad que podrá ser deducida es de 179 euros por cada ascendiente que se tenga a cargo. No obstante, resulta imprescindible que las personas mayores convivan con el contribuyente al menos durante la mitad del periodo impositivo y que no tengan rentas que superen los 8.000 euros al año. Cabe destacar que, no se aplicará la deducción cuando los ascendientes presenten su declaración de la renta y tengan rentas superiores a los 1.800 euros.

Además, en el caso de que más de un contribuyente tenga derecho a aplicarse esta deducción la cantidad será dividida a partes iguales. Sin embargo, cuando el grado de parentesco con el ascendiente es diferente, solo podrá aplicarse la deducción la persona que sea más cercana.

En caso de que los ascendientes no convivan con el contribuyente, deberán depender económicamente de él. No obstante, será necesario que vivan en una residencia o en algún otro centro especializado.