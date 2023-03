Naomi se derrumba al ver a Adrián arrepentido en 'La isla de las tentaciones' y Sandra Barneda le aconseja sobre el amor

La isla de las tentaciones dio la oportunidad a las chicas para elegir quién podría ver imágenes en directo de lo que ocurría en Villa Playa. Naomi fue la elegida por sus compañeras.

Nada más llegar al lugar, la valenciana le confesó a Sandra Barneda que quería ver a su pareja arrepentida por haberle sido infiel en el reality. Naomi acertó, ya que esas fueron las imágenes que tuvo la suerte de ver.

Adrián se encontraba en la cama con su compañero Alejandro, llorando arrepentido por el beso con Keyla, así como por las actitudes que su pareja estaba teniendo con Napoli. "Siento un poco de rabia", confesó ella mientras lloraba.

"Vinimos para que me quitara la mochila de la desconfianza. Desde el día dos he tenido muchos momentos de estar a punto con Napoli, pero no lo hice porque daba mi vida por Adrián. Quería que fuera el padre de mis hijos", confesó la joven entre lágrimas.

Sandra se percató de que Naomi estaba pensando con la cabeza en lugar de hacerle caso a su corazón cuando dijo que no podría perdonarle. "Tienes que escuchar también a tu corazón. Todos cometemos errores y la cagamos. En el amor, la rabia intoxica muchísimo", reflexionó la presentadora.