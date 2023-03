"Vuelvo a boxear por vicio" o "cuando compro no miro el precio": las frases más destacadas de Omar Montes en 'El Hormiguero'

Las visitas de Omar Montes a El Hormiguero siempre dan mucho juego, y la de este lunes no fue menos y el madrileño dejó algunas frases muy destacadas.

Tras comentar con Pablo Motos cómo será la gira musical que comenzará en breve, el cantante pasó a un terreno más personal en las preguntas que le hizo el presentador.

Las frases más destacadas del invitado fueron:

- "Cuando tienes más de un millón de euros, la vida se te complica".

- "Me di cuenta un día cenando con muchos amigos, cuando saben que tienes dinero, estás obligado a pagar todo siempre".

- "Algunos de los que me rodean se aprovechan, pero te sientes en deuda porque los conoces de toda la vida y eres un poco como el padre".

- "Inevitablemente, el dinero te cambia porque al final más es más y el que diga que no, es mentira".

- "Antes iba a Zara y lo primero que miraba es el precio, ahora cojo todo sin mirar".

- "Me gusta mucho ir a cenar a Five Guys, si es el favorito de Obama, también es el mío. Al salir de El Hormiguero iré allí".

- "No me ha gustado ir a Estados Unidos, hacía mucho frío. Allí no se puede estar".

- "Casi nos matan por las palabras que dije en Catar, pero quitando eso, aquí estoy".

- "Se lo tomaron medio mal. Me avisaron del hotel que habían venido a por mí, me fui a dar una vuelta, al final me acabaron pillando, me escondí en una lavandería, debajo de una mesa unas tres horas, y solo salí de ahí para el avión. Metí la pata, lo reconozco, pero yo tenía que reivindicarlo".

- "Vuelvo a boxear por vicio, llevo toda la vida luchando y me pica el gusanillo, estoy entrenando todos los días".

- "No estoy en forma, conmigo puede pelear cualquiera porque estoy hecho polvo".

- "La ansiedad solo me la calma una olla de callos de mi abuela o comerme un paquete de galletas entero con leche".

- "Nunca he dicho que no a nada, siempre que digo que sí y solo una de diez me sale mal".

- "Tengo un sueño recurrente: Que viene una persona corriendo, quiero huir y no puedo porque tengo los pies clavados y cuando consigo correr, voy despacito".

- "También sueño que se me caen los dientes".