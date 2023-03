Los robots aspiradores son una de las soluciones de limpieza del hogar más populares del mercado. Desde los modelos más sencillos hasta las últimas propuestas con bases de autovaciado, todos eliminan la suciedad del suelo sin que tengamos que intervenir más allá de darle al botón para iniciar su actividad (¡o para programarla!). Con esta prestación como bandera no es de extrañar el furor que han causado desde su invención o que, prácticamente, no haya casa que no cuente con el suyo. Claro que los años pasan y puede que el robot por el que apostamos hace años ya no funcione a pleno rendimiento. ¿Alguien pensando en invertir en uno nuevo?

Si es así, estás de suerte: la campaña de Ofertas de Primavera de Amazon nos ha sorprendido con un descuento del 41% en el de Roomba. En concreto, el modelo 692 con conectividad Wifi. De hecho, los productos de limpieza son unos de los más demandados en estas jornadas de descuento, como así demuestra que en anteriores ocasiones fueran las pastillas de lavavajillas las más vendidas de la campaña.

Pero si lo que quieres es apostar por un robot aspirador, hasta el 29 de marzo (o hasta que se acabe el stock en oferta), puedes llevarte el modelo 692 de Roomba 134 euros más barato. Su precio habitual ronda los 330 euros, mientras que ahora, por las Ofertas de Primavera de Amazon, puedes llevarte por 194,50.

Este modelo tiene dos cepillos multisuperficie. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Robot aspirador Roomba 692 Descripción: Robot aspirador con conexión wifi, sistema de limpieza en tres fases y compatible con los asistentes de voz más populares del mercado. Tiene un depósito de 0,6 litros para almacenar la suciedad. Marca: iRobot Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 194.50 Imagen:

Este modelo está diseñado para aprender de nuestros hábitos de limpieza y sugerirnos así opciones personalizadas que se adapten a nuestro hogar. Además, emplea un sistema de limpieza en tres fases y dos cepillos multisuperficies que recogen la suciedad de forma efectiva, incluso en las alfombras y las esquinas y bordes. Su diseño incluye un sistema de sensores avanzados para desplazarse por toda la superficie sin incidentes y también la tecnología Dirt Detect para detectar las áreas más sucias y profundizar en la limpieza de estas. . Otra de las prestaciones que nos ha encantado es que puede sincronizarse con los asistentes de voz más populares del mercado para poder controlarlo a través de ellos.

Ofertas de hasta el 50% en Roomba

Este modelo no es el único rebajado en las Ofertas de Primavera de Amazon, puesto que podemos encontrar otras opciones de Roomba, incluido el que tiene base de autovaciado. Así, si prefieres un robot de aspirador más barato o uno que tenga más prestaciones, pero que sea de la marca Roomba, no tienes de qué preocuparte: el gigante de las compras online tiene muchas más rebajas que van a interesarte. ¿Quieres echarles un vistazo?

