Juan Peña vuelve al panorama musical diez años después de su último trabajo: "Ahora quería ofrecer algo nuevo"

Juan Peña ha sorprendido a todos sus fans con su reaparición en el mundo musical. El gaditano llevaba diez años sin grabar nada nuevo, por lo que este nuevo tema ha sido recibido con mucha alegría.

Con su canción Vestida de Chanel, presenta una nueva etapa de su carrera musical. Y es que esta es la primera canción que compone en solitario. Con los tonos de rumba y flamenco a los que acostumbra, Peña busca innovar incluyendo un aire latino.

Aunque, sin duda, lo mejor para el cantante ha sido grabar el videoclip. "Fueron tres días de rodaje en Madrid, en el Barrio de Salamanca, el Hotel Wellington, la sala Fortuny" cuenta a Semana. "Más de 70 personas, entre bailarinas, amigos y músicos y una grabación un poco rocambolesca porque filmábamos en espacios públicos y la gente se paraba, hacían fotos y querían salir en el video", prosigue, muy contento de su trabajo.

Entre los rostros conocidos que aparecen en el vídeo destacan Carmen Lomana, María José Suárez o la escritora y guionista Astrid Gil Casares: "Los días de rodaje también me gusta estar con más amigos, que me acompañan en la grabación y uno de esos días vinieron Álvaro Muñoz Escassi y David Ascanio, entre otros".

El jerezano no podría estar más feliz con este nuevo proyecto que constara de dos nuevos temas y así lo ha querido destacar: "Vuelvo al mundo discográfico tras 10 años sin grabar nada. Hace dos saqué un DVD en directo, pero ahora quería ofrecer algo nuevo".

"Tengo una segunda canción, que saldrá después del verano y mientras sigo con lo mío. Porque en estos años que he estado sin grabar no he dejado de cantar y de dar conciertos por medio mundo, actuar en festivales y en eventos privados, que es donde empecé y donde quiero seguir", confiesa al citado medio.