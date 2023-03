Julián Contreras asegura haber recibido proposiciones sexuales a cambio de "gastos médicos"

Durante el fin de semana, Julián Contreras Jr. publicó un llamamiento a través de redes sociales pidiendo ayuda económica para poder costearse los gastos de la operación que podría salvar su vida a su gato.

"En estos momentos necesito pedirte un compromiso mayor y no por mí, sino por Elliott", contaba el sevillano a través de su perfil, "Elliot, mi gatito, al cual amo con locura, está muy malito. Me queda por delante un proceso complicado y una cirugía compleja". Sin embargo, lo que no esperaba el hijo de Carmen Ordóñez era la índole de los cientos de mensajes que ha recibido.

Si bien agradecía en un primer lugar a todos los que le habían apoyado, también ha querido hacer una reflexión sobre el odio que ha recibido: "Quiero daros las gracias a todas aquellas personas que estáis haciendo tanto por Elliott en estos momentos, que no están siendo fáciles. Sumado a lo doloroso de todo esto, me está tocando lidiar con lo peor del ser humano".

"El principio fundamental de la solidaridad es la voluntad. Aquí nada es obligatorio. Si no entiendes esto, pasa de largo, por favor. Por el bien de todos", ha contado el escritor, "me han hecho proposiciones sexuales a cambio de costearme los gastos médicos. Me han escrito todo tipo de finales siniestros para Elliott. Y me los han deseado".

El hijo de Julián Contreras se lamenta de la manera en la que le han tratado tras su publicación: "Qué hemos hecho del mundo, cuándo pedir ayuda se ha convertido en algo tan peligroso. Por último, si os preguntáis por qué no enseño un mensaje positivo, la respuesta es maravillosa: estaría días subiendo stories".

Ante sus palabras, miles de seguidores le han querido apoyar en esta situación, por lo que finalmente el sevillano ha dado de nuevo las gracias a los mensajes de cariño. De este modo, ha finalizado este episodio lleno de idas y venidas, haciendo una pequeña reflexión sobre lo que significa para él su mascota: "Mi pequeño extraterrestre me salvó la vida antes de cambiármela para siempre, de una manera que nunca imaginé. Y vivo en simbiosis con él de una manera mágica. Si van a darte un lametón, ¡asegúrate que sea con tanto amor!".