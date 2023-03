La exnovia del jefe de 'Los Miami' cambia de opinión y se niega a testificar en el juicio

La estadounidense Sharon C., exnovia del considerado jefe de los Miami, el español Álvaro López Tardón, ha cambiado de opinión y ha comunicado que no quiere declarar en el juicio a esta banda de narcotráfico y blanqueo de capitales que celebra la Audiencia Nacional española.

La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio a 81 acusados de introducir entre 2007 y 2011 en España al menos 7,5 toneladas de cocaína y blanquear ingentes cantidades de dinero, entre otros delitos, de los que 66 han llegado a acuerdos con el fiscal para confesar los hechos a cambio de ser condenados a penas menores.

Para este lunes estaba citada para declarar como testigo por videoconferencia desde Estados Unidos Sharon C., que por venganza por malos tratos que recibía de su exnovio decidió denunciarle y destapó la trama, lo que provocó que Álvaro López Tardón se encuentre cumpliendo una pena de 150 años de prisión en Estados Unidos.

Cambio de opinión

Al comienzo de la vista la presidenta del tribunal, Carmen Paloma González, ha dado la palabra por videoconferecia a la magistrada de enlace de España con Estados Unidos, María de las Heras, que ha explicado que la Fiscalía de Florida y el FBI entregó a Sharon C. la citación para declarar como testigo en este juicio.

"Primero dijo que iba a declarar, pero luego el viernes pasado cambió de opinión y manifestó que se lo iba a pensar y que lo iba a consultar con su abogado, y este lunes ha comunicado al FBI y a la Fiscalía que no quería declarar", ha explicado la magistrada de enlace.

Carmen Paloma González ha señalado que ante esta decisión Sharon C., cuyo testimonio había sido pedido por el fiscal y algunas defensas, quedaba dispensada de declarar como testigo en la vista por su relación personal con algunos implicados.

Varios policías nacionales declararon en jornadas anteriores del juicio que Sharon C. desveló que Álvaro López Tardón dirigía la organización desde Miami (Estados Unidos), donde llevaba un alto nivel de vida y donde convivía con su entonces pareja, Sharon C., que por venganza por malos tratos que recibía decidió denunciarle.

Obras para esconder millones

Los agentes recordaron que Sharon C. desveló que ella vio las obras que realizaron en el chalet de lujo que tenían en la avenida de Las Azaleas de Madrid Álvaro López Tardón y su hermano Artemio para esconder una ingente cantidad de dinero procedente de la droga.

Uno de los policías relató que cuando estaban registrando la casa contactó por skype con Sharon C., quien les dijo donde tenían que taladrar, gracias a lo cual descubrieron unos 20 millones de euros en un zulo debajo del suelo, además de cinco millones en un tabique y más de un millón en un garaje.

Otro de los policías añadió que Sharon C. también reveló que la droga que recibía en España otra presunta líder de la banda, Ana María Cameno, conocida como la Reina de la Coca, se la enviaba Álvaro López Tardón.

Álvaro López Tardón no se sienta en el banquillo en este juicio porque ya cumple los referidos 150 años de prisión en Estados Unidos por estos hechos, mientras que su hermano Artemio reconoció el delito de blanqueo, no el de tráfico de drogas, para ver reducida su condena respecto a los 46 años y seis meses de prisión que el fiscal pedía inicialmente para él.

Declaraciones anteriores

Por su parte, Ana María Cameno cumple ya en España una pena de 16 años de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional en otro procedimiento, por distribuir un centenar de kilos de cocaína, y en este juicio, al igual que su exmarido, David Vela, han pactado con el fiscal confesar los hechos a cambio de una reducción importante de la pena respecto a los 39 años y 9 meses a los que se enfrentaban.

El fiscal ha pedido que ante la incomparecencia de Sharon C. se tenga en cuenta las declaraciones que ha prestado con anterioridad, pero a petición de las defensas el tribunal lo ha rechazado ya que al no querer comparecer la testigo no ha ratificado las mismas en el juicio y está excusada porque hay personas muy allegadas a ella implicadas en el caso, ha explicado la presidenta de la Sala.