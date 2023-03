ERC hace autocrítica del 1-O y carga contra el independentismo "anclado en el pasado"

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha defendido la "autocrítica" respecto al referéndum del 1 de octubre llevada a cabo por los republicanos y expresada este fin de semana por la secretaria general del partido, Marta Rovira, y ha cargado contra los sectores del independentismo "anclados en el pasado".

En declaraciones el sábado a Catalunya Ràdio, Rovira afirmó que el referéndum unilateral del 1-O "no tuvo suficiente legitimidad interna" y el Govern "no supo conectar una gran población de Cataluña al referéndum", y defendió "corregir lo que convenga" porque es "evidente" que no se ha "aplicado" el mandato de aquella consulta, ni Cataluña es una república en la actualidad.

Aunque las palabras de Rovira no son nuevas y tanto ella como otros dirigentes del partido, como el presidente catalán, Pere Aragonès, o el líder republicano, Oriol Junqueras, ya se han expresado en términos idénticos anteriormente, esas declaraciones han generado fuertes críticas desde el ámbito de JxCat.

Su portavoz, Josep Rius, pidió a ERC que no haga el "trabajo que no consiguió hacer la policía" para "reventar el referéndum", y el expresident Carles Puigdemont difundió un mensaje del líder de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, en el que preguntaba a Rovira "quién o qué" le ha hecho "cambiar de criterio".

Unos reproches que ha replicado este lunes en rueda de prensa la portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, quien ha cargado contra quienes "se aprovechan para criticar las reflexiones de ERC" respecto a aquel referéndum, declarado ilegal.

Vilalta ha recordado que Esquerra ha hecho "autocrítica" sobre el 1-O para así "poner las bases para volver a ganar, aprender de las debilidades y aprovechar fortalezas", en contraste con los sectores del independentismo que, a su juicio, están instalados solo en la crítica a los republicanos. "Seguro que así no avanzamos".

Ha reconocido además que el 1-O fue "un acto de desobediencia masiva y uno de los actos de soberanía más importantes de la historia de Cataluña" y como tal "se ganó", pero en paralelo "no sirvió para implementar el resultado querido, es una realidad, porque si no, estaríamos en una república catalana".

"Podemos quedarnos anclados en el pasado sin ninguna autocrítica y limitarnos a criticar solo a los otros, de si no han sido suficientemente valientes... o bien aprender de lo vivido para volver y ganar", ha dicho Vilalta. "Como seguro que no ganaremos nunca es quedándonos anclados en el pasado o con la crítica constante a los compañeros de viaje".

Y ha invitado a JxCat a leer el libro conjunto que publicaron Junqueras y Vilalta, donde ya incluyeron dicho análisis y autocrítica. "Nada de lo que dijo Rovira es nuevo, hace años que en ERC venimos reflexionando así", ha remarcado.