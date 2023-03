José Manuel Miñones jurará o prometerá este martes su puesto como nuevo ministro de Sanidad ante el rey y tras tomar después posesión de su nuevo cargo sucederá a Carolina Darias al frente de un ministerio con las competencias transferidas a las comunidades pero que durante la pandemia tomó el mando de la gestión contra la Covid, primero en solitario y después de forma compartida con los gobiernos regionales. Uno de los posos de aquellos tiempos fue la creación de una reserva estratégica nacional para acumular materiales sanitarios tan críticos como escasos durante los primeros meses de la crisis sanitaria, como mascarillas, equipos de protección para los sanitarios o respiradores para quienes ingresaban en una UCI. Tres años después, el acopio de material por parte del Gobierno central no invita a pensar que se podrían evitar imágenes como las de 2020 de sanitarios ataviados con bolsas de basura. El último inventario indica que la reserva estratégica en 2023 sigue siendo exigua y que en algunos elementos es menor que en 2022 porque almacena menos mascarillas y test de antígenos, aunque dobla el número de equipos de protección individual y ha sumado 37 respiradores más que el año pasado.

La creación de la reserva estratégica con material sanitario clave contra la Covid fue un anuncio que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 21 de junio de 2020, el día que terminó el primer estado de alarma que había empezado más de tres meses antes, el 14 de marzo. Este acopio de material por parte del Gobierno central debía ser complementario del que debían hacer las comunidades autónomas, a las que pidió "no bajar la guardia".

Casi tres años después, y comparando las cifras que facilitó el Ministerio de Sanidad el año pasado, puede decirse que la reserva estratégica que hereda Miñones de Darias es menguante en algunos aspectos y ha sumado más unidades en otros. En términos generales, se encuentra lejos de poder abastecer las ingentes necesidades de material sanitario que padecieron sanitarios y ciudadanos en 2020, cuando la cadena internacional de suministro quedó bloqueada por la ingente demanda mundial.

De acuerdo a las cifras que ha facilitado a 20minutos la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia del Ministerio a través del Portal de Transparencia, el 31 de enero pasado la reserva del Gobierno contaba con 218,4 millones de mascarillas quirúrgicas; 37,6 millones de mascarillas FFP2 y 1,6 millones de mascarillas FFP3.

Son menos de las que había en abril del año pasado, cuando había más de un millón más de mascarillas quirúrgicas (388,2 millones), casi el doble de mascarillas FFP2 (72,6 millones) y más de 100.000 mascarillas FFP3 (1,7 millones).

Dos EPIs por cabeza, guantes para uno de cada cinco

Estas dos modalidades son las que más protegen y las que emplea el personal sanitario que, sin embargo, ahora contaría con más equipos de protección individual (EPI) en la reserva estratégica estatal. Si en 2022 almacenaba 938.150 "buzos", en 2023 la cantidad es el doble, 1,8 millones. También han mejorado las existencias de un dispositivo esencial que fue esencial para quienes enfermaban de gravedad por Covid y tenían que ser ingresados en la UCI. Los respiradores que consejeros autonómicos buscaron denodadamente en la primavera de 2020 y que se empezaron a fabricar con todo tipo de medios alternativos son ahora más que hace un año. La reserva estratégica guarda ahora 992 "dispositivos de ventilación mecánica invasiva frente a 955 en abril del año pasado. Teniendo en cuenta solo los 343 hospitales públicos que hay en España, en caso de emergencia el Gobierno no podría enviar ni tres a cada uno.

Con todo, incluso las cifras de los materiales que ahora hay en más cantidad que en 2022 parecen escasos si se comparan con otros números. Solo teniendo en cuenta médicos y enfermeros, en 2021 había colegiados en España 614.500 profesionales, según EP Data. Las existencias de la reserva estratégica no darían ni para repartir tres EPI a cada uno y no habría más que 64 mascarillas FFP2 o FFP3 para cada profesional. La proporción es mucho más escasa si hablamos de guantes, un elemento que no figuraba en las reservas a fecha de abril de 2022. En enero de 2023, el Gobierno almacenaba 119.000, que entendidos incluso como un par de ellos, daría solo para cubrir las manos de uno cada cinco médicos o enfermeros.

Por lo que respecta a las pruebas de antígenos, que en la Navidad de 2021 y con la variante ómicron campando a sus anchas se convirtieron en el objeto más preciado -y caro-, la reserva estratégica del Ministerio dispone en estos momentos un total de 1.647.271 "pruebas rápidas de antígenos", 235.000 menos que el año pasado y que palidecen en comparación con los cerca de siete millones de unidades que las farmacias vendieron solo la semana antes de Nochebuena de 2021.

En el inventario de abril de 2022, el Ministerio refería también 95.859 unidades de test de anticuerpos que no se mencionan en los datos que ha ofrecido ahora.

Tampoco hay referencias sobre las existencias de medicamentos a los que recurrieron los sanitarios para sedar a los pacientes que tenían que ingresar en la UCI con un cuadro grave de Covid. El año pasado había 40.900 envases de Propofol, 12.400 de Dexmedetomidina y 57.8000 de Midazolam sin que el Ministerio haya facilitado el dato en 2023.

Defensa ya no custodia

En su respuesta a la petición de acceso a información pública cursada por este periódico en el Portal de Transparencia, la Dirección General de Cartera Común precisa que son productos adquiridos por el Ministerio "para complementar las compras de las comunidades autónomas".

A diferencia de abril de 2022, cuando estos artículos se almacenaban en plantas de Logista Pharma y del Ministerio de Defensa, el Ministerio señala ahora que "el material sanitario se encuentra distribuido en tres almacenes ubicados en distintas comunidades autónomas y en instalaciones propias".