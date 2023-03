Los manifestantes bloquean el Museo del Louvre en otra jornada de protestas contra la reforma de las pensiones

Decenas de trabajadores y sindicalistas bloquearon este lunes las entradas al Museo del Louvre en protesta contra la reforma de las pensiones, en la víspera de otra jornada nacional de huelgas y manifestaciones, e impidieron la apertura del monumento. Los piquetes, iniciativa de la intersindical de personal de museos, comenzaron a formarse a las 9.00 hora local, hora de apertura del museo, y se prolongarán durante todo el día, según los manifestantes.

"Todas las entradas del Louvre están cortadas, así que lo siento, pero ningún visitante podrá entrar hoy al museo", anuncia a EFE desde la pirámide Mehena Belaid, empleado nocturno del museo, "un trabajo agotador e intenso", describe. Junto con sus compañeros, ondea banderas de la CGT y SUD, dos de los sindicatos presentes en los piquetes, y sostiene carteles que recuerdan el motivo principal de la huelga: el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años.

"No es solo eso, están también las pensiones más bajas, que están en peligro, y está el hecho de que las mujeres se ven todavía más afectadas que los hombres", recuerda Belaid. Hasta ahora, muchas mujeres pueden retirarse a los 62 años gracias a una bonificación por maternidad, que les permitía suplir los años que les faltaban para la cotización completa.

Con la nueva ley, aunque cumplan los 43 años requeridos de cotización, deberán esperar a los 64 años para jubilarse, por lo que pierden los beneficios de esa bonificación.

Respecto a la continuidad del bloqueos, Belaid no descarta que se repita otros días de la semana. "Dependerá de lo que decida el presidente de la República, que no quiere escuchar a los franceses", reflexiona. El Museo del Louvre ha anunciado que "no se encuentra en condiciones de abrir por el momento", según reconoció en Twitter, y ha puesto a disposición de los visitantes información para recuperar el dinero de su entrada.

Turistas afectados

"Pensábamos que (la huelga) nos afectaría en todo caso en los transportes, pero no esperábamos que cerrasen un museo", explica a EFE Daniel Pérez, un turista cordobés de viaje París con su pareja. "Llevamos con las entradas compradas un par de días y teníamos ilusión de verlo", lamenta, pues su viaje acaba hoy y no podrán visitar el museo.

El mismo problema se ha encontrado Antonio, turista mexicano que en su viaje por Europa hacía una parada en París por un par de días. "No me lo esperaba, pero entiendo que es una manera de manifestarse y forzar al Gobierno a que los escuchen. Es una tristeza que esté cerrado, pero están en su derecho", defiende. Los bloqueos y piquetes se han producido también en los edificios de algunas universidades de París, así como en las incineradoras de basuras de la región de la capital.