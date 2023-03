El PP se plantea la abstención en la reforma de las pensiones que convalida el Congreso este jueves

El Partido Popular aún no tiene decidido qué votará este jueves en el Congreso sobre el decreto de la reforma de pensiones. Pese a las constantes críticas al que ven un "parche hasta 2025", la oposición se plantea no oponerse a esta norma. Fuentes de la dirección admiten que están se debatiendo entre la abstención y el 'no'.

Todo dependerá, dicen los populares, de la documentación que reciban hasta el momento de la votación, ya que apenas pueden trabajar "con un powerpoint". En la línea en la que vienen manifestándose desde que el Gobierno presentara su proyecto, el PP continúa defendiendo que el decreto "no garantiza la viabilidad de las pensiones porque habrá que revisarlo dentro de dos años".

Como vienen haciendo desde que el Ejecutivo presentó su reforma, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, también ha criticado que Pedro Sánchez no haya consultado al PP para consensuar la norma dentro del Pacto de Toledo.

Asimismo, el portavoz ha aprovechado para arremeter contra el ministro responsable de la reforma de las pensiones, José Luis Escrivá, por considerar que como presidente de la AIReF, cargo que ejercía antes de acceder al Gobierno, habría tenido otra opinión distinta sobre el decreto que se acaba de presentar.

Es más, el PP considera que la opinión que habría tenido Escrivá "antes de ser nombrado ministro" sería totalmente coincidente con la que expresan ahora los populares sobre la reforma de pensiones. "Nuestra opinión es muy cercana a la que hubiera tenido posiblemente Escrivá antes de ser nombrado ministro".

Por otro lado, Sémper ha asegurado que el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la misma postura crítica con respecto a la reforma de las pensiones tanto "en privado" como "en público", en España y en Bruselas durante sus reuniones con dirigentes europeos, entre otros, con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.