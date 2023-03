¿En qué consiste el despliegue de armas nucleares tácticas que Rusia llevará a cabo en Bielorrusia?

Rusia ha anunciado un acuerdo con Bielorrusia para el despliegue de armas nucleares tácticas en territorio bielorruso, país que limita con Polonia. Según el Kremlin, tal movimiento no violaría los acuerdos de no proliferación nuclear y es que este tipo de armas nunca se han incluido en los pactos de control de armamento nuclear.

"Acordamos con Lukashenko que colocaríamos armas nucleares tácticas en Bielorrusia sin violar el régimen de no proliferación", dijo Tass citando al presidente Vladimir Putin. No las cedemos. Estados Unidos tampoco se las cede a sus aliados. En principio, hacemos lo mismo que ellos hicieron durante décadas", aseguró Putin a la televisión pública.

Aunque el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha planteado durante mucho tiempo la cuestión del estacionamiento de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, el anuncio ruso llega en respuesta a la decisión del Reino Unido de entregar munición con uranio empobrecido al Ejército ucraniano.

El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, firmado en su día por la Unión Soviética, establece que ninguna potencia nuclear puede transferir armas o tecnología nuclear a una potencia no nuclear. Sin embargo, el pacto permite que las armas se desplieguen fuera de sus fronteras pero bajo su control. Eso es lo que ocurre y señala Putin con las armas nucleares de EE UU en Europa.

Qué son las armas nucleares tácticas

Se usan para obtener beneficios tácticos específicos en el campo de batalla, en lugar de, por ejemplo, destruir las ciudades más grandes. La definición académica más extendida es que se trata de bombas de entre 1 y 50 kilotones instaladas en proyectiles con un alcance de hasta 500 kilómetros.

Las armas nucleares tácticas son mucho más destructivas que una cabeza convencional aunque tengan la misma energía explosiva y provocan una contaminación por radiación que afecta al aire, el suelo, el agua y la cadena alimentaria.

Cuántas tiene Rusia

No es fácil precisar cuántas armas nucleares estratégicas tiene Rusia porque el asunto sigue envuelto en el viejo secretismo de la Guerra Fría, pero sí parece que tiene una enorme superioridad sobre EE UU y sus aliados de la OTAN. El Pentágono cree que Rusia tiene unas 2.000 ojivas tácticas de este tipo en funcionamiento, diez veces más que los norteamericanos.

Pueden ser lanzadas desde fuerzas navales, aéreas o terrestres, a través de misiles, torpedos y bombas de gravedad. Incluso pueden ser simplemente conducidas a una zona y detonadas. En su mayoría están preparadas para su uso en misiles aire-tierra, misiles balísticos de corto alcance, bombas de gravedad y cargas de profundidad transportadas por bombarderos tácticos de medio alcance o por torpedos antibuque o antisubmarino.

Washington, en cambio, dispone de sólo unas 200 armas de este tipo, la mitad de ellas en bases europeas. Estas bombas nucleares B61 tienen diferentes rendimientos de 0,3 a 170 kilotones (la bomba de Hiroshima en 1945 era de 15 kilotones). Todas estas ojivas están desplegadas en seis bases aéreas repartidas por Italia, Alemania, Turquía, Bélgica y los Países Bajos.

El despliegue de la URSS devuelto

Cuando la URSS colapsó en 1991, además de en territorio ruso, había armas nucleares soviéticas estacionadas en Bielorrusia, Ucrania y Kazajstán. EE UU realizó enormes esfuerzos para devolver ese arsenal a Rusia.

Desde que las armas fueron devueltas a principios de la década de 1990, Rusia no había llevado a cabo ningún despliegue de armas nucleares fuera de sus fronteras. El anuncio de Putin de hacerlo en Bielorrusia es el primero, pero no contravendría el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que sí permite colocar armas fuera de sus fronteras pero bajo su control.

Capacidad de disuasión

Según la doctrina nuclear rusa, el presidente es quien decide en última instancia el uso de las armas nucleares rusas, tanto estratégicas como no estratégicas. Es probable que Putin consultara con altos aliados del Consejo de Seguridad ruso antes de ordenar, a través del Estado Mayor, que se uniera una ojiva con un vehículo de lanzamiento y se preparara para una posible orden de lanzamiento.

"Los ataques nucleares a gran escala están considerados como inviables. Las armas nucleares estratégicas están perdiendo su valor de disuasión en una guerra entre potencias nucleares. Es más probable el uso de armas nucleares tácticas, en teoría, por lo que su posesión reforzaría la disuasión de un país", afirma Nina Srinivasan Rathbun, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de California (EE UU).

Utilidad militar, en cuestión

Pero la utilidad militar de las armas nucleares estratégicas está en cuestión, ya que las bombas con explosivos convencionales son cada vez más potentes. Así, Francia y Reino Unido las han eliminado de sus arsenales tácticos y EE UU ha reducido su número, informa Europa Press. Según estudios militares estadounidenses, sería necesario detonar una bomba nuclear táctica de un kilotón a menos de 90 metros de un carro de combate para causar daños graves.

Bomba del zar, una bomba de fusión de hidrógeno. AFP

Sin embargo, el uso de armas nucleares rusas en Ucrania no parece muy lógico. "Creo que no lograría ningún objetivo militar. Contaminaría el territorio que Rusia considera parte de su imperio histórico y afectaría probablemente al propio territorio ruso. Incrementaría las posibilidades de una intervención directa de la OTAN y destruiría la imagen de Rusia en el mundo", considera Rathbun.

Por ello su despliegue en Bielorrusia tiene más que ver con la Bomba del Zar, una bomba de hidrógeno desarrollada por la Unión Soviética y detonada en el mar de Barents. Tenía más de 50 megatones de potencia y su tamaño la hacía poco útil a nivel bélico, pero cumplió su función a nivel propagandístico.