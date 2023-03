El 25 de marzo de 1998, las vidas de los protagonistas de la serie Compañeros no podían imaginar lo que se les venía encima. La ficción de Antena 3 se coló en todas las casas y no había joven que no supiera la última hora acerca de los tira y afloja de Quimi y Valle.

El pasado fin de semana, los actores de la serie se reunieron para conmemorar el 25 aniversario del estreno Compañeros. Así, este lunes, Espejo Público ha contactado en directo con Antonio Hortelano y Eva Santolaria, quienes encarnaban a Quimi y Valle en la ficción.

En una época en la que los jóvenes suspiraban por los Backstreet Boys y las Spice Girls, Compañeros protagonizó el fenómeno fan por los actores en España. Durante su conexión con el matinal, Antonio Hortelano ha destacado que, en el reencuentro, pudo ver de nuevo a actores a los que hacía tiempo que no veía y, también, a miembros del equipo técnico.

"Dentro de esos 25 años, nos vimos todos bastante bien. Creo que hemos mejorado en unas cosas y en otras hemos perdido, pero, sinceramente, me veo muy bien, mucho mejor que hace diez años, incluso", ha señalado el intérprete.

De la misma manera, Hortelano ha explicado que no se le dan nada bien las redes sociales, por lo que le cuesta imaginar cómo sería Compañeros en 2023, un año en el que la inteligencia artificial está cobrando cada vez más importancia.

Asimismo, Espejo Público ha contactado con Eva Santolaria, quien ha recalcado que el reencuentro "fue emocionante, entrañable" y que, aunque ella y Antonio Hortelano se ven "mucho", hay personas a las que "hace realmente veinte años" que no veía: "Creo que todo el mundo estaba muy contento. Hacía mucha ilusión esta fiesta y podernos ver las caras todos".

"Intentamos vernos quizá no una vez al mes, pero sí bastante, comemos o cenamos bastante a menudo. Creo que esa serie nos unió y, queramos o no, estamos destinados a estar juntos de una manera u otra", ha agregado Hortelano. Unas declaraciones que han despertado la curiosidad de los colaboradores, que han preguntado si la química de Quimi y Valle traspasó las pantallas.

"Nos queríamos y nos queremos todos. A la cámara no se la puede engañar. Nosotros tuvimos química desde el principio con toda la pandilla. Siempre fuimos más que compañeros de profesión, nos hicimos amigos. Para mí, Compañeros fue mi llegada a Madrid, donde estaba sola, pero nunca me sentí sola porque desde el minuto uno salí con ellos. Me pasaba el día trabajando, luego nos juntábamos y fueron cuatro años que no solo fue una época de mi vida profesional, que fue muy importante, para mí también fue una época de mi vida personal en la que fui tremendamente feliz", ha destacado Eva Santolaria que, además, ha recalcado que "la química, el buen rollo y las risas de cualquier capítulo de Compañeros no se finge".

Los actores han recordado cómo fue vivir el comienzo del fenómeno fan: "Era difícil. Creo que tiene cosas que son muy positivas y otras que son un poco negativas. Es verdad que no tenías toda la libertad de unos chavales de veinte años y había cosas que no podías hacer. Salir de casa y no poder hacerlo era bastante incómodo, por una parte. Por otra parte, veías el cariño de algunos y el poco cariño de otros".