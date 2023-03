El incendio de Castellón afronta su "peor día" mientras Sánchez promete reconstruir lo perdido y el PP critica que se haga "la foto"

El incendio forestal que avanza sin control desde el pasado jueves y que ya ha arrasado casi 4.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a 1.700 personas en el interior de la provincia de Castellón, casi en el límite con Teruel, afronta este lunes su "peor día" debido a los fuertes vientos y a la baja humedad. Así, esta será una jornada decisiva al final de la cual la Generalitat confía en empezar a dar "buenas noticias" tanto en lo referente a la evolución de las llamas como a la situación de los evacuados. Hasta la zona se ha desplazado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha comprometido a reconstruir "todo lo perdido y dañado". Mientras, desde el PP le exigen ayudas rápidas para los afectados "y no una foto".

La consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, ha informado que la noche del domingo al lunes ha sido "buena" en la zona del incendio, pero este lunes "tenemos el peor día desde el punto de vista meteorológico" y el "más complicado y peligroso para los profesionales de la extinción".

Tras concluir la reunión del Puesto de Mando Avanzado, la consellera ha afirmado que durante la noche se ha podido trabajar refrescando la zona y manteniendo el perímetro del incendio, unos 40 kilómetros, sobre todo con los medios terrestres, aunque desde primera hora se han ido incorporando los aéreos.

Medios aéreos combaten el incendio de Castellón. DOMÉNECH CASTELLÓ / EFE

Las líneas de contención se mantienen frente a dos puntos críticos: la carretera CV-120 y el barranco de Maimona, "y esta noche se ha conseguido". Pero, ha agregado, este lunes "tenemos el peor día desde el punto de vista meteorológico. El día más complicado e incluso más peligroso para los profesionales de la extinción", ha dicho para añadir que con el amanecer han entrado fuertes rachas de viento, de una mayor velocidad e intensidad que en los últimos días "que han vuelto a avivar la llama".

Se mantienen, así, los dos puntos muy críticos, el barranco de Maimoma y la zona cercana al embalse de Arenoso", y durante la mañana se concentrarán en esas zonas todos los medios aéreos, ya que la orografía es "complicada" y no se puede acceder a través de medios terrestres: la estrategia -ha avanzado- será la de "seguir concentrando los medios aéreos para intentar frenar ese frente".

Los medios aéreos están concentrando todas las descargas en medirlas bien y con retardante para ser lo más efectivas posibles e intentar que las llamas, que ya han arrasado unas 3.800 hectáreas, no pasen "de esos puntos tan críticos".

Propiedad destruida por las llamas. DOMÉNECH CASTELLÓ / EFE

Este lunes, "lo que más nos preocupa es la seguridad de los profesionales, que es lo prioritario y lo que va a determinar la estrategia a lo largo de la mañana" porque "van a tener un día muy complicado", según Bravo.

Bravo ha explicado que no se va a prescindir de ningún medio y que se mantiene el apoyo de autonomías como Andalucía, Castilla-La Mancha o Madrid, así como los medios aéreos del Estado, y en función de cómo vaya transcurriendo el día "se irán tomando las decisiones".

Respecto a si van a producirse nuevos desalojos, ha dicho que tienen todos los escenarios contemplados y los recursos preparados "por si el incendio traspasa esas líneas" y se ve que el fuego avanza hacia Montán por la CV-120 o Montanejos en la parte sur, donde está el barranco de Maimoma.

Sánchez y el "compromiso" con la recuperación

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante su visita al puesto de mando del incendio que garantiza "todo el compromiso del Gobierno cuando se extingan las llamas para abordar la tarea de la recuperación" y ha apuntado a "todo aquello que se ha perdido y dañado".

"Lo más importante es que no hemos de lamentar pérdidas de vidas humanas. Todavía con el incendio vivo hemos de pedir precaución", ha señalado Sánchez en Barracas (Castellón), y también ha destacado la solidaridad para la acogida de los cerca de 1.700 evacuados por el fuego desde el pasado jueves, tanto de pueblos de Castellón como de Teruel.

Por otra parte, ha ofrecido "toda la solidaridad y reconocimiento" a los 14 bomberos que han resultado heridos leves en las labores de extinción, y que ya se encuentran recuperados. "Hemos de destacar no solo su profesionalidad -ha dicho-, sino su empeño y compromiso en contener este incendio". Sánchez, acompañado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, se ha entrevistado tanto con los profesionales que dirigen el operativo contra las llamas como con los alcaldes de las zonas afectadas.

"El bosque mediterráneo se recuperará, la prioridad son las personas. Siempre hemos actuado pensando en la seguridad", ha subrayado Puig. "Quedan dos focos activos, uno más que el otro, y esperemos que podamos dar buenas noticias a partir de las 18.00 horas y que en las próximas horas puedan empezar a regresar las personas desplazadas", ha concluido.

Zona boscosa devorada por las llamas del icendio. DOMÉNECH CASTELLÓ / EFE

El PP pide ayudas rápidas y apunta a la prevención

La secretaria general del PPCV, María José Catalá, ha pedido al presidente del Gobierno respaldo para los afectados por el incendio de Villanueva de Viver, "ayudas que se paguen pronto y medios de prevención y no una foto".

"No espero mucho del presidente del Gobierno hoy en la Comunitat", ha señalado la número dos de los populares valencianos. "Si va a hacer igual que cuando viene a Valencia, que trae ministros a poner en marcha las obras del canal de acceso y dos meses después no hay ni una máquina allí, pues más vale que no venga a hacerse la foto", ha manifestado.

La secretaria general ha destacado el "esfuerzo" por parte de los medios de extinción de incendios en los trabajos durante estos días. "Desde el PPCV enviamos toda la fuerza del mundo a todos los vecinos que han tenido que salir de sus casas, a todos los alcaldes que les están atendiendo y a los bomberos y todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que están trabajando en esa extinción. Ellos son los verdaderos protagonistas de la jornada de hoy y no Pedro Sánchez", ha señalado.

Catalá ha recordado que "desde 2017 los alcaldes de las zonas más boscosas llevan alertando de las malas políticas de prevención que se han desarrollado en la Comunitat". "De hecho -ha manifestado- en escaso tiempo hemos sufrido dos verdaderas tragedias ecológicas, como el incendio de Bejís y el que estamos sufriendo estos días”.