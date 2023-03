Polémica por las palabras de un empresario en laSexta: "Si estás a gusto en tu trabajo, no te importa trabajar 16 horas diarias"

Normalmente, la hostelería es un tema que genera un clima de diversas opiniones, ya sea por las condiciones laborales de los empleados o las largas jornadas de trabajo, entre otras cuestiones. Este es la temática que se ha tratado este fin de semana en laSexta Xplica.

Un empresario, de nombre David de la Torre, dueño del restaurante madrileño Don Panko, ha acudido al programa para debatir con los 'xplicadores' su punto de vista al respecto de la restauración. Sin embargo, los comentarios del propietario sentaron como un vaso de agua fría a los colaboradores, quienes han mostrado su descontento con las ideas expuestas.

David ha alegado que no existe ningún problema en que un trabajador tenga un horario que finalice a las dos de la mañana. Como los 'xplicadores' han contradicho sus ideas sosteniendo que "cerrar a las dos de la mañana no está permitido en ningún sitio", el propietario ha asegurado tajantemente que, ante ese caso, lo que están haciendo es "limitar las horas de facturación de un empresario y poner a los empleados en una situación de riesgo máximo".

Los camareros denuncian sueldos bajos y aseguran que las horas extras no se cobran.



David, dueño del restaurante madrileño Don Panko, cree que no habría que impedir a los camareros trabajar más si ellos quieren.@AfraBlanco que asegura que el sector es muy precario. pic.twitter.com/Khf1wvheZY — laSexta Xplica (@laSextaXplica) March 25, 2023

"O cambiamos el horario y educamos al consumidor o, desde luego, los problemas de la hostelería no van a cambiar", ha explicado un colaborador. "Y por qué no formamos a los empresarios a ser mejores y a tratar mejor a los trabajadores y a contratar a más personas y a facturar durante más horas" ha expuesto de David como respuesta.

Por su parte, Laura Blanco, otra 'xplicadora', ha expresado que "no se puede tener a gente contratada por cinco o seis horas trabajando 12 horas y no se puede tener una caja B en la que no se reconocen los beneficios que se tienen y estar pagando 1.000 euros a alguien que trabaja 12 horas".

Para Blanco, "si le pagas a un camarero 2.500 euros porque tienes el bar abarrotado, ¿tú te crees que no habría camareros por ese sueldo trabajando?". Ante esto, la periodista ha querido matizar que esto sucede siempre y cuando no se hagan horas extras y se trabajen "8 horas diarias y no 12", aunque se tenga un horario hasta la 1 de la madrugada.

No obstante, la gota que colmó el vaso fue la afirmación de David. "Ese empleado lo que quiere hacer es trabajar. Si tu tienes un jefe en tu puesto de trabajo que te trata bien y tienes un equipo de trabajo donde estás realmente a gusto, no te va a importar trabajar 12, 14 o 16 horas si las cobras", ha asegurado.

Por su parte, Laura Blanco no ha tardado en responder a su comentario. "No hace falta trabajar 16 horas. Lo que la gente quiere es trabajar 8 horas y descansar. Con un horario que le permita vivir. Nadie quiere trabajar 16 horas", ha afirmado tajantemente, mostrándose visiblemente molesta por el tema.