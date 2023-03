Denuncian la paralización de la actividad en el Centro de Referencia de Enfermedades Raras: "Es imprescindible para las familias"

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (CREER), situado en Burgos y único en toda España, se creó en 2009 con el objetivo de dar una mejor atención y apoyo a las personas con patologías poco frecuentes debido a su especial vulnerabilidad. A través de diferentes recursos y actividades, este centro, dependiente del Imserso, pretende mejorar la autonomía y la calidad de vida tanto de las personas con enfermedades raras como de sus familias, y ser, además, un importante punto de encuentro para las distintas entidades asociativas.

"CREER se configuró como un centro avanzado en la promoción, el desarrollo y la difusión de conocimiento y experiencias innovadoras. Es un centro de alta especialización en apoyo a las familias con servicios de formación, tanto a cuidadores como a profesionales", explica Juan Carrión, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), que reúne a un total de 412 entidades representantes de patologías poco frecuentes.

Sin embargo, FEDER denuncia que, desde 2021, la actividad de este centro está paralizada. "En abril de 2022 tuvimos conocimiento, tras la reunión que mantuvimos con la subdirección general de gestión del Imserso, que estas necesidades que se estaban desarrollando e implementando en el centro se suspendían, puesto que, argumentaban, no formaban parte de los objetivos que reflejaba tanto el Convenio Marco de Actuación como el Plan de Trabajo", asegura Carrión.

El presidente de FEDER señala que esta situación ha generado mucha incertidumbre y malestar en las miles de familias que conviven con enfermedades raras y disfrutan tanto de encuentros con otras familias como de los conocidos como "programas de respiro familiar", que suponen "un descanso de la actividad cuidadora que realizan las 24 horas del día, los 365 días del año".

"Los programas que se han paralizado son imprescindibles para las familias y dan respuesta a una necesidad que, de otra forma, no se puede cubrir. Las entidades han perdido la oportunidad de desarrollar jornadas formativas, espacios para conocer a profesionales especializados o actividades de respiro familiar y fomento de la autonomía. Estas jornadas muchas veces eran lo más importante para ellas porque era el único momento en el que podían compartir su problemática con personas que estaban en su misma situación", subraya Carrión.

La dificultad de encontrar espacios similares

El Imserso lanza anualmente una convocatoria para la celebración de encuentros entre familias de distintas asociaciones, un año previo a su celebración. Sin embargo, aseguran desde FEDER, desde 2021, cuando se lanzara la última, esto ha quedado paralizado. De esta forma, las actividades que se han llevado a cabo durante 2022 son las que ya estaban agendadas de forma previa y este año no estaría previsto el desarrollo de nuevas.

Esto ha provocado que entidades como la Asociación Síndrome de Turner Alejandra Salamanca no encuentre ahora recursos similares donde llevar a cabo estos programas. "El año pasado no salió convocatoria y no hemos podido ir. Perder ese espacio supone un gasto impresionante para las familias porque la asociación es pequeña y no puede hacer frente a todo el gasto. La semana pasada celebramos el encuentro en otro lugar, pero ya no pudo venir la misma cantidad de personas. Además, encontrar un espacio como ese es imposible, allí tienen unas instalaciones buenísimas, todos los servicios que podemos necesitar y el personal es excepcional", asegura María José, secretaria de la entidad.

Varias personas en una formación en el Centro CREER CEDIDA

Durante estos encuentros, las familias conviven varios días y llevan a cabo actividades como ponencias médicas, talleres psicológicos o excursiones. Estas jornadas, sostiene María José, son vitales para las personas con esta rara enfermedad y sus familias: "Es una forma de coger aire, de poderse encontrar y de disfrutar unas de otras. Es de los apoyos más importantes que tienen ya que pueden ver cómo evolucionan el resto de familias, de niñas, charlar unas con otras, compartir preocupaciones y buscar soluciones… Para ellas es imprescindible a nivel emocional".

Unos encuentros "muy enriquecedores" entre familias

En uno de estos encuentros participó el año pasado Lorena, madre de Ángela, niña de 11 años con síndrome de Turner, residentes en Asturias. Para su hija, cuenta, "es una locura ir allí, le encanta". "Está todo el año esperando que llegue ese día porque se junta con niñas que son ya sus amigas. Se ven una vez al año, pero tienen una conexión especial", comenta. Lo mismo les sucede a los padres: "Allí puedes descargar y hablar abiertamente del síndrome, algo que muchas familias no pueden hacer. Es fundamental reunirse y poder hablar del tema abiertamente sin el miedo que tienen algunas a decirlo en su entorno".

Es un fin de semana muy intenso a nivel emocional porque se viven muchas cosas. Vienes con pilas renovadas para todo el año.

Además, explica Lorena, "recibimos charlas de profesionales, terapia psicológica y el año pasado incluso vinieron de un centro de genética para tomarnos muestras para un estudio". La madre de Ángela considera que se trata de un "fin de semana muy intenso a nivel emocional porque se viven muchas cosas. Vienes con pilas renovadas para todo el año".

La Asociación Síndrome de Turner Alejandra Salamanca ha tenido que celebrar el encuentro este año en un centro en Salamanca. Unas jornadas de las que han vuelto hace apenas unos días: "No hemos tenido las mismas facilidades. Al ser un centro de referencia de enfermedades raras, en CREER tienen todo adaptado: las dietas, la habitación...". Además, cuenta, las actividades que han realizado han sido principalmente culturales y no formativas. Por ello, pide al Imserso que retome estas jornadas: "Me parece fundamental que se favorezca el que se sigan realizando estos encuentros en ese centro, porque son muy enriquecedores tanto para las familias como para las afectadas".

Varios niños realizando talleres en el centro CREER CEDIDA

Preocupación desde FEDER

La paralización de los encuentros y programas de respiro familiar en el centro CREER no son solo un perjuicio para las familias y pacientes de enfermedades raras, asegura el presidente de FEDER, sino que, además, supone un grave error de gestión de recursos: "Nos consta que este centro está prácticamente inactivo y eso supone una infrautilización de recursos. El centro cuenta con una plantilla de más de 70 profesionales, que precisamente lo que necesitan son personas con las que trabajar para que puedan tener una mejor calidad de vida", afirma Carrión.

Suprimir aquello que inspiró y motivó la creación de este centro es desvirtuar los objetivos para los que se creó

El presidente de FEDER asegura que en octubre de 2021 el Imserso comunicó que se iba a producir un cambio en el Convenio Marco y, unos meses después, en abril de 2022, mantuvieron una reunión con la Subdirección General de Gestión de la entidad, donde "nos trasladan que sus centros funcionan sin necesidad de coordinarse con entidades y nos indican que los programas que presentamos no responden a sus objetivos transversales. Esto nos generó una amplia preocupación porque nosotros realizamos en colaboración con ellos, por ejemplo, la Escuela de Formación FEDER – CREER, dirigida a potenciar la formación tanto de cuidadores como de personas afectadas y asociaciones, y eso también se ha visto interrumpido".

"Suprimir precisamente aquello que inspiró y motivó la creación de este centro como son los programas de respiro familiar, el compartir conocimiento, formar a cuidadores o a profesionales, es desvirtuar los objetivos para los que se creó este centro de referencia tanto nacional como internacional y esto es lo que no podemos permitirle a las administraciones", añade Carrión.

Imserso promete reunirse y actualizar la información

Por su parte, fuentes del Imserso aseguran a 20minutos que, a lo largo del año 2022, el centro CREER ha facilitado la actividad a unas 20 entidades, con un total de casi 600 participantes. Unos encuentros que, aseguran desde FEDER, corresponderían a convocatorias lanzadas en 2021. De cara al próximo año, el Imserso informa de que, "aunque hasta la fecha no se ha realizado en 2023 la difusión de esta actividad de grupos, está previsto que durante el segundo trimestre el centro actualice a través de la web la información sobre esta línea de apoyo a grupos de personas con una enfermedad rara, incluyendo a sus familiares, que representen condiciones sociales o necesidades similares".

En cuanto a la modificación del Convenio Marco, las mismas fuentes informan de que radica en una cuestión organizativa y de transparencia: "A partir de ahora, para que todas las organizaciones puedan participar en igualdad de condiciones, se solicitará a través de la web y se seguirán haciendo las actividades". Además, aseguran que, en línea con ese convenio, firmado con FEDER, se han llevado a cabo actividades durante el año pasado. Una información que desmienten desde la Federación Española de Enfermedades Raras: "Las acciones que se han desarrollado durante 2022 emanan de acuerdos anteriores o estaban ya en proceso y no se han cancelado, pero no se ha abierto ninguna convocatoria y no tenemos opción ahora mismo de agendar nuevas actividades para este año".

Por ello, desde FEDER instan al Imserso a que se "reanuden todas las actividades y se ponga fin a esta situación que está repercutiendo gravemente en las familias". De momento, han solicitado una reunión con carácter de urgencia al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, "para exponerle la situación y tomar medidas que pongan fin a esta realidad" y han acordado mantener un encuentro con el Imserso, aunque aseguran que no hay fecha aún de celebración. Además, desde el Imserso informan de que han pedido un informe exhaustivo al centro CREER sobre el desarrollo de actividades en las instalaciones.