Todos los detalles sobre el museo de Lola Flores que abre sus puertas este viernes en Jerez de la Frontera

Tras muchos meses de trabajo, el museo de Lola Flores abre sus puertas este viernes en Jerez de la Frontera (Cádiz). Los fans de La Faraona podrán recorrer al detalle la vida de la artista, lo que era un sueño tanto para ella como para su familia.

Las hijas de la bailaora han hecho todo lo posible para rendir un buen homenaje a su madre y han aportado al museo algunas de las cosas más personales de Lola Flores, como pueden ser sus joyas o sus características batas de cola.

En la inauguración de este viernes estarán tanto Lolita como Rosario Flores, así como otros miembros de la familia e invitados famosos. Además se prevé que esté alguien del entorno de Carlos Saura, puesto que Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, ha afirmado que la familia del cineasta ha colaborado en la fotografía que adornará la fachada.

Quienes quieran visitar el museo tendrán que adquirir una entrada con un asequible precio de diez euros, aunque habrá tres días con acceso gratuito. Estos serán el 23 de enero, fecha en la que nació Lola Flores; el 16 de mayo, por el aniversario de su muerte; y el 24 de septiembre, que es el día de la Virgen de la Merced, patrona de Jerez.

En la exposición se podrán ver numerosas piezas que han aportado desde muchas partes del mundo, incluso un cuadro que ha llegado desde Australia. Aunque abra sus puertas este viernes, quien quiera ceder algún recuerdo al museo lo puede hacer a través de una web que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Jerez.

El joyero jerezano Ignacio Roldán ha sido el encargado de catalogar las joyas de Lola que estarán en el museo a petición de la familia. El encargo es un regalo para el orfebre: "Soy admirador absoluto de Lola Flores. Me acuerdo, con 13 años, en la Feria de Sevilla, lloviendo. Y la vi aparecer en la caseta de Los Buñuelos. No he visto una aureola de persona que me impacte más, no podía dejar de mirarla".

"Ella sabía absolutamente de joyas, sabía lo que quería. Sabía que las joyas distinguen muchísimo la personalidad y no tienen que valer una millonada, sino que cada cosa tenga su arte. Y eso es lo que queremos concretar en el museo. Tan sólo decir que va a haber mucho movimiento, me comprometo a que vamos a seguir haciendo joyas para el museo. Joyas preparadas para fechas especiales", ha afirmado sobre lo que se verá de Lola Flores y su gran colección.