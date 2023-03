Manu Tenorio, molesto tras las polémicas sobre 'OT1': "Cada uno hace su vida"

Poco queda de aquella bonita relación que se creó en la primera edición de Operación Triunfo. Al terminar el programa, y con el paso del tiempo, la inquebrantable piña creada por los 'triunfitos' se ha ido desvaneciendo a lo largo de estos 20 años, ya sea por las rupturas amorosas entre David Bisbal y Chenoa, así como diferentes piques entre los concursantes, como, por ejemplo, la polémica entre Rosa López y la intérprete de Cuando tú vas.

La semana pasada, uno de los participantes, Manu Tenorio aseguró que ya no existe "ningún tipo de chat" con sus compañeros de OT. Este fin de semana, el artista acudió al programa Fiesta para presentar su última canción Tu teoría, momento que ha aprovechado para ahondar más en el, ahora, casi inexistente vínculo familiar de los 'triunfitos'.

El cantante ha querido rectificar sus afirmaciones y, así, ha aclarado a Emma García que no sabe si el grupo de WhatsApp sigue activo o se ha eliminado. "Los grupos de WhatsApp vienen y van. Realmente no sé si el grupo sigue existiendo o no. Yo me salí hace tiempo igual que me salgo de otros muchos grupos, sin más", ha explicado, visiblemente molesto con este tema.

Según Manu Tenorio, él aún guarda buenos vínculos con sus compañeros. Sin embargo, no ve necesario mantener ese contacto que tenían cuando salieron de la Academia, momentos en los que el grupo recorrió España de norte a sur. "Aunque al público le gustaría que siguiésemos manteniendo la misma unión que teníamos hace 20 años, al final eso es imposible. Cada uno hace su vida", ha expresado el sevillano.

No obstante, aunque el intérprete de Una rosa y un bolero no tiene una mala relación con los 'triunfitos', únicamente mantiene una cercanía con dos de ellos, con Nuria Fergó y Alejandro Parreño.