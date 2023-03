Isabel Pantoja, en la intimidad: de su particular forma de ser a sus rituales en cada concierto

Después de cuatro años de silencio, Isabel Pantoja ha hablado en exclusiva para ¡Hola! y, como casi nunca había hecho, ha dado a conocer cómo es ella en la intimidad, qué es lo que hace cuando está lejos de los escenarios.

La tonadillera ha confesado sentirse "buena ama de casa", pero está segura de que en muy poco tiempo se convierte en la artista y deja atrás su persona. "Lo que pasa es como decía mi madre, 'quien entra es el camerino es mi Maribel…pero ya cuando te están arreglando y yo te miro en el espejo, te vas transformando. Y la que sale vestida ya no es mi Maribel, es Isabel Pantoja'', ha afirmado.

Tras muchas especulaciones sobre lo que suele llevar consigo a cada lugar que viaja para cantar, la artista por fin lo ha revelado y ha disipado todas las dudas: "Llevo fotos…de la gente que quiero…Llevo mi altar de siempre, de toda la vida. Y sus flores".

Uno de los momentos más importantes para ella son los previos a subirse a un escenario. "Los minutos antes de salir son míos, estoy sola en el camerino. Y ya está, para delante", ha confesado, además de asegurar que cuando está trabajando no le "entra nada en el estómago".

En cuanto a su tiempo libre diario, Isabel ha tenido que cambiar su rutina en la peor etapa de su vida. "Al campo salía antes, ahora no porque, la verdad, no me apetecía. Han pasado muchas cosas y no tenía ganas de salir de la casa", ha añadido. Sin embargo, se escuda en todo lo que se mueve cuando está en el escenario.

Pantoja está muy feliz con la Isabel actual y así lo ha hecho saber: "Veo a una Isabel madura… a una Isabel… que fue… muy joven, como todo el mundo, fue niña…preciosa, modestia aparte; y ahora veo a una Isabel que con la edad que tengo, pues me conservo bien y me cuido, nada más".

También se ha sincerado sobre cómo vivió los meses más duros de la pandemia. "A mí no me afectó el no salir, estar en casa, estoy acostumbrada, estaba cuidando a mi madre, entonces era como siempre, pero el miedo a que a ella le pasara algo…que no podía ser porque ahí no entraba nadie. '¿Te has vacunado?' '¿no? pues entonces lo siento, pero no'", ha explicado.

"Soy Maribel en mi casa y para mi gente. Extrañaría a mi público, pero sí me encantaría que salieran… muchas Isabel Pantoja, muchas Rocío Jurado, muchas Rocío Dúrcal, muchas Concha Piquer para que nunca se acabara nuestro estilo. Gente que canta muy bien hay mucha, pero el mundo de la música está muy difícil y más en nuestro género", ha terminado confesando sobre la posibilidad de una vida sin subirse a los escenarios.