Joana Sanz se reencuentra con Dani Alves en prisión tras su ruptura definitiva

Nuevo giro en la particular historia de Dani Alves y Joana Sanz. Solo cinco días después de que se hiciera pública una carta, en tono de despedida, que el defensa brasileño escribió desde su celda a su todavía esposa, la cual había pedido el divorcio días antes, ahora han llamado la atención unas imágenes de la modelo visitando, de nuevo, a Alves en la cárcel.

Ha ocurrido este domingo, según cuenta ¡Hola! Según imágenes que ofrecen algunas agencias, la modelo tinerfeña fue a visitar el centro penitenciario Brians 2 de Barcelona, donde se encuentra recluido el futbolista en régimen de prisión provisional sin fianza hasta que se celebre el juicio por una agresión sexual el pasado mes de diciembre.

No es la primera vez que lo hace, aunque ahora las cosas son distintas. El pasado día 15, la maniquí publicó un comunicado escrito a mano de su "puño y letra" para confirmar su ruptura con Dani Alves, con quien salía desde mayo de 2015 y con el que se casó en junio de 2017.

"Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque me he enfrentado a muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad conlleva a tocar mi puerta. Miles de porqués sin respuesta", señaló, entre otras cosas.

Un comunicado que tuvo respuesta por parte del deportista desde la cárcel. "Mi querida Joana: Fueron casi ocho años de mucho amor, cariño. Respeto y cuidados mutuos. En particular los últimos años. A tu lado parece más fácil y placentero. Tú y mis hijos, Dani y Victoria, fue lo mejor que me pasó en mi vida", escribió Alves.