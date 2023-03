'Supervivientes' vive su primera y lacrimógena expulsión definitiva y una nueva petición de abandono

Sergio Garrido se unió el pasado jueves a Artùr Dainese y Jaime Nava en la Playa de los olvidados. Pero uno sobraba, y, este domingo, en Conexión Honduras, llegó el momento de conocer el nombre del primer expulsado de esta edición oficial que vuelve a España.

Tras la salvación del ucraniano por parte de la audiencia, solo quedaba saber quién sería el expulsado definitivo, que finalmente fue el paparazzi. "Me he reído, he llorado, he conocido gente maravillosa... Estos dos se merecen estar aquí", dijo, emocionado. "Me voy con la cabeza muy alta y tengo muchas ganas de ver a mi familia", aseguró, entre lágrimas.

Por otra parte, el Supervivientes vivió una nueva petición de abandono. En este caso le tocó el turno a Gema Aldón, que, tras hacerse daño en un codo, aseguró que ya no podía continuar con la aventura. "Llevo tres días sufriendo algún tipo de dolencia en el codo, se me inflama mucho y es insoportable. He tenido una hija y a mí no me ha dolido tanto parir como lo que me está doliendo este codo", señaló la concursante a Ion Aramendi. "Después de tres días con este dolor, creo que mi concurso ha llegado a su fin. Ni puedo más físicamente ni psicológicamente", añadió.

Poco después, su madre, Ana María Aldón, desde plató, quiso mandarle todo el ánimo a su hija: "Te quería pedir perdón por todas las veces que no confié en ti, me has dejado a altura del betún. Lo estás demostrando y de qué manera, estás creciendo por encima de mí, estamos muy orgullosos de ti. Sigue porque tú puedes y lo estás demostrando. Queremos verte esa alegría, cuenta hasta diez y sigue adelante, por ti y por tu hija, como yo lo hice por ti también", le dijo.

Así, y tras un intercambio de palabras, Gema confirmó que, de momento, continuaba en el concurso. "Seguimos, siempre fuertes".