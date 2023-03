Las autoridades de Philadelphia recomiendan beber agua embotellada tras un vertido en el río Delaware

El Departamento de Aguas de la ciudad estadounidense de Philadelphia ha recomendado a la gran mayoría de la población de la ciudad el consumo de agua embotellada como consecuencia de un grave vertido de más de 30.000 litros de látex en el río Delaware a la altura del condado de Bucks.

La fuga del líquido contaminante se produjo el viernes y podría haber llegado ya a la planta de tratamiento de aguas de Baxter. Por el momento no se han detectado restos de estos químicos en el agua del grifo, pero se ha recomendado el consumo de agua embotellada como medida de precaución a partir de las 14:00 horas del domingo.

"El viernes por la noche hubo un vertido de químicos en Bristol, en el condado de Bucks, que ha provocado la contaminación del río Delaware", ha explicado el subdirector de la Oficina de Transportes, Infraestructuras y Sostenibilidad de Delaware, Michael Carroll, informa el portal PhillyVoice.

"El Departamento de Aguas de Filadelfia está al tanto gracias al Sistema de Alerta Temprana del Valle del Delaware y está evaluando la situación comprender las posibles consecuencias para la población. Seguimos vigilando la situación y realizando pruebas, aunque los primeros datos no revelan una contaminación ", ha añadido.

Las zonas afectadas son Philadelphia Sur, Centro, Philadelphia Noreste, Filadelfia Norte, Barrio del Río parte de Germantown, Olney, East Oak Lane y West Oak Lane. La gente de las zonas afectadas debe evitar beber y cocinar con agua del grifo.

"No se han encontrado contaminantes en nuestro sistema de agua hasta el momento y esperamos que no haya riesgio hasta las 14:00 horas de hoy, pero no podemos estar al 100 por 100 seguros de que no habrá trazas de estos químicos en el agua del sistema en toda la tarde, (así que) queremos que la población esté informada para que pueda decidir si utilizar agua embotellada para minimizar riesgos", ha explicado Carroll.

En muchos supermercados de la zona ya se ha agotado el agua embotellada.