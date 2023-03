El polémico estreno de Raquel Bollo en 'Fiesta': "No llega al final del concurso"

Para la tarde de este domingo, Emma García le tenía guardada una sorpresa a los espectadores de Fiesta: tenían nueva colaboradora. Su nombre lo desveló poco después del inicio del programa. Se trata de Raquel Bollo, una vieja conocida de Mediaset y, más concretamente, del universo Sálvame.

La ex colaboradora de Viva la vida, programa por el que también pasó como tertuliana, ha regresado a los mismos platós. "La verdad es que ha estado en todos los platós de Mediaset, solo le falta este", recordó, precisamente, la conductora vasca.

"Es empresaria, es madre, es abuela, es guerrera. Ella, aunque ha estado en muchos programas, siempre se muestra tensa y nerviosa cuando pisa uno, porque es de las que habla con el corazón y de las que dice lo que siente y eso a veces tiene sus consecuencias", definió Emma a la tertuliana, en la presentación.

"Vamos a hablar de Supervivientes, de Isabel Pantoja y el Baile de la Rosa, de Anabel Pantoja y Yulen...", avisaba la presentadora.

Precisamente por el reality donde participan sus hijos, Manuel y Alma, es por lo que su debut ha sido polémico, y es que Bollo ha tenido una gran bronca con Alexia Rivas.

La nueva tertuliana ha llegado incluso a llorar al defender a sus hijos. "Es Asraf quien mete las cosas de fuera. No me puedes negar lo que dicen en un vídeo", ha defendido Raquel, ante el argumento de la periodista de que era al revés.

A tanto ha llegado la cosa que, incluso, Emma García ha tenido que intervenir y pedir que se relajaran. "Yo lo que veo es que Raquel no llega al final del concurso", ha llegado a decir la presentadora.

Pero Bollo, llorando de la rabia, insistía: "Mis hijos no han hablado nunca de sus primos... son los únicos que han vivido y que no han hablado. Yo me he hecho muchos enemigos por dejarme la piel".