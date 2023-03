Belén Rodríguez, enamorada de un maquinista de trenes

Belén Rodríguez está felizmente emparejada. Así se desprende de las palabras de Víctor Sandoval, amigo íntimo de la excolaboradora de Sálvame y con uno de los pocos, junto a Belén Esteban, con el que aún tiene relación del programa.

Según confesó el periodista en el 'polideluxe', la tertuliana ha encontrado el amor y está inmersa en una relación que va muy en serio. "Es un chico guapísimo, es maquinista de trenes, se lo presentó una amiga suya que trabaja en la Renfe. Belén está ilusionadísima, ¿cuándo ha vivido ella con alguien?", declaró Víctor, ante la sorpresa del plató. "Me alegro muchísimo por ella, la verdad", reaccionó Carmen Borrego, que no se habla con Belén.

Ella no es la única, porque, hace solo unos días, algunos tertulianos y el propio Jorge Javier Vázquez hablaron de sus sentimientos por el distanciamiento con su excompañera y amiga.

Kiko Hernández negó que haya posibilidad de reconciliación, pero destacó que ya "no siente la rabia". Por su parte, el presentador aseguró que no la echa de menos. "Eso no quiere decir que no haya sido importante en mi vida, porque he vivido momentos únicos y nos hemos ayudado", expresó.

Además, Vázquez recordó que su relación con Belén Ro era "meramente de trabajo": "Teníamos una relación profundísima telefónica, y no nos hacía falta vernos". Aseguró que su relación "fue muy intensa", y le deseó lo mejor.