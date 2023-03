Yolanda Díaz responde con dureza a Podemos: "A nadie le interesan hoy las listas electorales"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, dio este sábado las gracias a los partidos que le acompañarán el 2 de abril en la presentación de su candidatura, los que "ya han dicho que sí", y reiteró a Podemos, que no lo ha hecho, que "a nadie le interesan hoy las listas electorales".

Lo hizo al término de su intervención en un acto de Sumar en Las Palmas, el último de su llamado proceso de escucha a la sociedad que empezó en julio pasado y la ha llevado por todas las comunidades autónomas, aunque seguirá habiendo eventos de Sumar en adelante.

Díaz, que antes había garantizado que "en Sumar cabe todo el mundo", incluidas "todas las formaciones políticas", advirtió en sus últimos minutos de que "no se gana un país sin mirar hacia fuera", porque "la vida está fuera, los problemas están ahí fuera", y su misión es atender a la gente.

Pero, por si no había quedado claro el mensaje, lo desarrolló: "No necesitamos hablar de nosotras mismas, no le interesa nada a la gente lo que hacemos nosotras en el interior de nuestras entidades". "No ganamos un país si lo que hacemos es defender una mesa camilla y hablar de las listas electorales. A nadie le interesan hoy las listas electorales. No queremos mesas camillas ni hablar de lisas electorales. Queremos mirar hacia afuera".

Poco después, Díaz dio "las gracias a todas las formaciones políticas que me van a acompañar el próximo domingo", en el acto de Madrid en el que anunciará que se presenta como candidata a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales. "A todas las que han dicho que sí, que el domingo van a estar sumando", puntualizó, lo que excluye a Podemos, que todavía no lo ha hecho y exige un acuerdo de coalición previo para asistir.

La vicepresidenta comenzó presumiendo de haber ido a Canarias en otros momentos en los que a su juicio era necesario, como cuando en plena caída de la economía regional dependiente del turismo por la epidemia de coronavirus convocó allí una reunión de la Mesa de Diálogo Social.

Economía y derecha

Díaz defendió un modelo económico que cree riqueza pero sea democrático y sostenible y no oligopólico, como ocurre con las tres empresas que se reparten el negocio de las renovables. Además, como suele hacer en estos actos de Sumar, reivindicó algunas de sus medidas como ministra de Trabajo: los ERTE, la reforma laboral, la subida del SMI, el Estatuto del Becario, los derechos de las trabajadoras de hogar y las prestaciones de paro al sector cultural.

También tuvo palabras para la moción de censura que hizo debatir Vox este martes y miércoles en el Congreso de los Diputados, que le valió para criticar a los dos partidos de la derecha, con el mensaje de que "al Partido Popular le da exactamente igual lo que haga la extrema derecha con las mujeres". Afirmando que Vox discutió una declaración de derechos del niño y de la niña, interpretó que en ese partido "son anticonstitucionales", y, pese a todo, denunció, el PP sólo se abstuvo en la moción.

Al PP le siguió atacando en solitario cuando le describió, como en otras ocasiones, como "el partido del dolor", por su modelo económico neoliberal, por criticar en Bruselas la reforma de las pensiones que acaba de aprobar el Gobierno y por recurrir al Tribunal Constitucional los impuestos a grandes fortunas, bancos y energéticas.

Según Díaz, si el PP gobierna, no subirá el salario mínimo, no aumentará las pensiones y recortará el Estado del Bienestar. "¿A quién está defendiendo el Partido Popular?", preguntó la vicepresidenta, quien atribuyó al PP querer que las grandes fortunas "se sigan beneficiando de crisis y de la guerra en Europa". Además, reclamó al PP que impugnara al TC la reforma laboral.

Ya hablando de Sumar, anunció que los 35 grupos de trabajo ya han terminado su tarea de redactar el "proyecto de país para la próxima década", con soluciones para todas las parcelas temáticas que abarca la política. "Tenemos esperanzas, tenemos ideas", proclamó.

Para aplicarlas, aseguró, como en el primer acto de Sumar en julio pasado: "Necesitamos a todo el mundo. Todas las mentes, todas las manos y todos los corazones". Díaz garantizó que "no sobra nadie", porque "va de ganar un país" y para eso "necesitamos a todo el mundo" y "caben los sindicatos, las formaciones políticas, el movimiento feminista, los movimientos ecologistas".