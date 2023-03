Cheque de 200 euros, últimos días para solicitarlo: así debes hacerlo

Ya nos encontramos en la última semana para solicitar el cheque de 200 euros impulsado por el Gobierno: el plazo finaliza el próximo viernes, 31 de marzo. Esta ayuda está destinada a las familias con menos recursos ante el contexto actual, caracterizado por precios disparados y una consecuente pérdida de poder adquisitivo.

El formulario online, que se abrió el pasado 15 de febrero, cerrará el último día del mes y, a partir de esa fecha, será cuando la Agencia Tributaria tendrá tres meses como máximo para realizar el ingreso mediante transferencia bancaria y en un único pago.

Alrededor de cuatro millones y medio de españoles se beneficiarán de esta ayuda, cuyos requisitos son que el solicitante no supere los 27.000 euros brutos anuales de rentas, ni los 75.000 euros en patrimonio, sin incluir la residencia habitual.

Quién puede pedir el cheque

Podrán solicitar el cheque los trabajadores asalariados y los autónomos, así como aquellas personas que cobren la prestación o el subsidio por desempleo, y que tengan residencia legal en España 31 de diciembre de 2022.

Para el cálculo de las rentas y patrimonio, se sumarán las correspondientes de las personas que convivan en el mismo domicilio, siempre que tengan este parentesco o relación: cónyuge o pareja de hecho inscrita en el registro; descendientes menores de 25 años, o con discapacidad, con rentas que no excedan los 8.000 euros; y ascendientes de hasta segundo grado, esto es, padres y abuelos.

La Agencia Tributaria detalla que "no se sumará el ingreso y patrimonio de las personas que compartan piso sin tener una relación familiar", es decir, si convives con compañeros de piso o con tu pareja sin un vínculo legal, podrás tener acceso a la ayuda de manera individual.

Por otro lado, no tendrán derecho a la ayuda las personas que, a 31 de diciembre de 2022, se encontrasen en una de estas situaciones: los pensionistas, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (incluido el complemento de ayuda a la infancia) ni quienes fuesen administradores de derecho de una sociedad mercantil que no hubiese cesado en su actividad o fuesen titulares de valores representativos de la participación en fondos propios de una sociedad mercantil no negociados en mercados organizados.

Cómo solicitar la ayuda

Para pedir el cheque de de 200 euros hay que acudir a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. La persona interesada deberá disponer de Cl@ve, certificado electrónico o DNI-e para ingresar. "También puede presentar el formulario, un tercero por apoderamiento o colaboración social", indican.

Para la solicitud de estas ayudas se debe consignar el NIF del solicitante y de las personas que convivan en el mismo domicilio y aportar una cuenta bancaria, titularidad del solicitante en la que desea que se realice el abono de la ayuda.

No será necesario adjuntar documentación, salvo si se marca la casilla 'No presto mi consentimiento para la consulta de los Registros de parejas de hecho'. En este caso, se debe aportar documentación justificativa de dicha circunstancia en el apartado 'Aportar documentación complementaria'.