La viuda de Bernardo Pantoja interrumpe el polígrafo de Pinocho en el 'Deluxe': "La echan de la casa en mes y medio"

Luis, 'Pinocho', el supuesto hijo de Bernardo Pantoja, se enfrentó durante la noche del viernes al polígrafo en Viernes deluxe. Allí, Conchita afirmó que decía la verdad cuando afirmaba que Bernardo le confesó ser su padre antes de morir.

Pese a las verdades que dijo Pinocho, el Deluxe recibió una llamada inesperada para dar su versión de los hechos: Junco, la viuda de Bernardo Pantoja. "A mí Bernardo nunca me dijo que él era su hijo", afirmó ella.

Sin embargo, justo antes, el polígrafo le dio la razón a Pinocho cuando le contó que su presunto padre biológico le propuso hacer una exclusiva para anunciar públicamente que él era su hijo.

"Junco ha llamado porque en mes y medio la echan de su casa y tiene miedo, no quiere que le echen. No ha llamado por voluntad propia", declaró el entrevistado cuando finalizó la llamada.

Asimismo, abordaron el tema del abogado especialista con el que Pinocho iba a contactar. Pilar Vidal reveló que el joven no se había puesto en contacto con el que ella le aconsejó. "Dice que hay mucha gente a la que no le cobra, que le llames y podrás solucionar el problema", afirmó la colaboradora.

Él se ofendió cuando escuchó de la boca de Vidal que había mentido al decir que había hablado con el abogado. "Me parece estupendo, y lo voy a llamar, pero yo no he dicho que haya hablado con él en ningún momento", se justificó.