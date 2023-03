Abascal carga contra Ayuso y el PP tras romper con Vox en Madrid, pero sin romper su alianza en Castilla y León

Isabel Díaz Ayuso ha decidido romper del todo con Vox cuando solo quedan dos meses para las elecciones autonómicas, y Santiago Abascal no ha tardado en responderle, diciendo no entender la medida tomada por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, aseguró que los suyos no van a hacer lo propio allá donde las dos formaciones gobiernan juntas.

"Ante la ruptura planteada por la señora Ayuso, por el PP, quiero anunciar que Vox en Castilla y León va a seguir respaldando al Gobierno y formando parte de este", sostuvo Abascal durante una comparecencia en la que también se preguntó "quién manda en el PP" para dar este tipo de pasos. Una frase en la que directamente dudó del liderazgo de Alberto Nuñez Feijóo. Se preguntó si en los conservadores "manda el señor Feijóo, la señora Ayuso o los burócratas desde Bruselas". En ese sentido aseguró que los votantes de los populares pueden estar llenos de dudas ante la deriva, dice, del partido.

Abascal respondió este viernes por la tarde que “en ningún momento” Vox dijo que habría “represalias” contra los populares por esta decisión, sino que las “represalias” es que seguirá apoyando el “mejor gobierno que hay hoy en España” y que es un “ejemplo” de la “alternativa que necesita” este país, en referencia precisamente al pacto fraguado en Castilla y León.

Esto llega solo unas horas después de que Ayuso diera por amortizado su acuerdo con Vox. En este sentido, la presidenta madrileña ha defendido que en la decisión "no tiene que ver ni PP" ni el presidente de este partido, Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista en Onda Cero ha aclarado que PP y Vox no son socios porque ella cuenta con 65 escaños y únicamente han tenido "acuerdos parlamentarios" pero sí ha reconocido que han sido su opción prioritaria para pactar.

"Hemos sido los dos partidos que más nos hemos entendido a la hora de llevar por ejemplo reducciones fiscales, (reducción) de trabas burocráticas, etc. Lo que pasa es que la deriva que ha tomado ahora mismo este partido yo ya no quiero que a mí me arrastre. No estoy en absoluto a favor de muchas de sus ideas, de sus postulados, y entonces ya no puedo seguir así", ha señalado.

En el PP han restado importancia al paso dado por Ayuso. El portavoz de campaña, Borja Sémper, ha dicho en Televisión Española que no les "importa demasiado lo que diga o deje de decir Vox" y ha fijado como meta de los futuros comicios la conformación de gobiernos de cambio sin necesidad de otras fuerzas políticas. Sin embargo, que el PP aspire a gobiernos monocolor no implica que cierre la puerta a pactos de coalición, que dependerán del apoyo que logre cada partido.

Desde Málaga, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha respaldado que Ayuso rompa con Vox, algo que "tiene sentido" cuando tu socio de investidura "te abandona o no permite aprobar los presupuestos", pero ha aclarado que como partido el "PP ni rompe con nadie, ni se casa con nadie". En lo que han coincidido los populares es en denunciar la deriva de Vox. Tanto Ayuso como el portavoz nacional de campaña les acusan de intentar erosionar al PP para sacar rédito electoral.